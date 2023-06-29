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Стали известны подробности стрельбы и пожара в Шахтах 29 июня

29 июня 2023, 14:22
Фото: 1MI
Стали известны подробности стрельбы и пожара в Шахтах 29 июня
В Ростовской области житель города Шахты покончил с собой после поджога квартиры и полицейской погони, подробностями поделились сотрудники пресс-службы донской полиции.

Представители ГУ МВД по Ростовской области рассказали, что полицейские собираются установить обстоятельства произошедшего ЧП в Шахтах.

Полицейские сообщили, что днем горожане сообщили о выстрелах на одной из улиц в Шахтах. Жителей в зоне ЧП немедленно эвакуировали и обеспечили охрану порядка.

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По предварительной информации, 45-летний горожанин несколько раз выстрелил из оружия кустарного производства с балкона, после чего поджег свое жилье и постарался сбежать от правоохранителей. Погоня продолжалась некоторое время, после чего злоумышленник застрелился. Медики констатировали его гибель.

В настоящий момент в Шахтах работают оперативники, которые восстановят картину произошедшего.

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