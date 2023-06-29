Стали известны подробности стрельбы и пожара в Шахтах 29 июня

Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
Представители ГУ МВД по Ростовской области рассказали, что полицейские собираются установить обстоятельства произошедшего ЧП в Шахтах.
Полицейские сообщили, что днем горожане сообщили о выстрелах на одной из улиц в Шахтах. Жителей в зоне ЧП немедленно эвакуировали и обеспечили охрану порядка.
По предварительной информации, 45-летний горожанин несколько раз выстрелил из оружия кустарного производства с балкона, после чего поджег свое жилье и постарался сбежать от правоохранителей. Погоня продолжалась некоторое время, после чего злоумышленник застрелился. Медики констатировали его гибель.
В настоящий момент в Шахтах работают оперативники, которые восстановят картину произошедшего.