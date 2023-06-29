Стали известны подробности стрельбы и пожара в Шахтах 29 июня

По предварительной информации, 45-летний горожанин несколько раз выстрелил из оружия кустарного производства с балкона, после чего поджег свое жилье и постарался сбежать от правоохранителей. Погоня продолжалась некоторое время, после чего злоумышленник застрелился. Медики констатировали его гибель.