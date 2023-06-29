Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Каналы написали, что на улице Максима Горького на клумбах вырос картофель, хотя все ждали цветы. Ростовчане с юмором отнеслись к этой ситуации.
«Знак свыше», — заявили местные жители. Ожидаемо появились шутки про Белоруссию, которая славится картофельными урожаями.
«Сувенир от Лукашенко в память об известных событиях», — пишут горожане с отсылкой на его на переговоры с Пригожиным во время вооруженного мятежа.
«Лукашенко обещал приехать. Хотели угодить», — говорится в комментариях.
«В Ростове творятся чудеса», — пишут пользователи.
«Надо, получается, идти в город за картошкой. Когда посадят огурцы, помидоры?», — интересуются ростовчане.