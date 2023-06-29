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«Сувенир от Лукашенко» нашли на ростовских клумбах после мятежа «Вагнера»

29 июня 2023, 09:32
Фото: 1MI
«Хотели угодить Лукашенко»: ростовчан рассмешил выросший на клумбах картофель

Ростовчане назвали знаком свыше выросший в центре Ростова картофель на клумбах

В Ростове-на-Дону, по информации Telegram-каналов, на клумбах вместо цветов вырос картофель, что вызвало бурные обсуждения в соцсетях.

Каналы написали, что на улице Максима Горького на клумбах вырос картофель, хотя все ждали цветы. Ростовчане с юмором отнеслись к этой ситуации.

«Знак свыше», — заявили местные жители. Ожидаемо появились шутки про Белоруссию, которая славится картофельными урожаями.

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«Сувенир от Лукашенко в память об известных событиях», — пишут горожане с отсылкой на его на переговоры с Пригожиным во время вооруженного мятежа.

«Лукашенко обещал приехать. Хотели угодить», — говорится в комментариях.

«В Ростове творятся чудеса», — пишут пользователи.

«Надо, получается, идти в город за картошкой. Когда посадят огурцы, помидоры?», — интересуются ростовчане.

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