Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Ранее в региональном УМЧС сообщили, что в Шахтах на улице проезд 2-й квартал загорелась квартира в доме. Пламя успело охватить 250 квадратных метров площади, в результате чего провели эвакуацию 40 жильцов.
В данный момент ликвидацией огня занимаются более 50 человек. А Don_Mash написал, что перед пожаром хозяин квартиры якобы открыл стрельбу с балкона, после чего поджег жилище.
«После этого он попытался сбежать. В результате мужчина погиб», — пишет канал. Официальной информации не поступало, она уточняется.