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Telegram-каналы заявили о стрельбе на улице в Шахтах днем 29 июня

29 июня 2023, 11:09
Фото: 1MI
Telegram-каналы заявили о стрельбе на улице в Шахтах днем 29 июня
В Шахтах мужчина начал стрелять с балкона, после чего поджег квартиру, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

Ранее в региональном УМЧС сообщили, что в Шахтах на улице проезд 2-й квартал загорелась квартира в доме. Пламя успело охватить 250 квадратных метров площади, в результате чего провели эвакуацию 40 жильцов.

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В данный момент ликвидацией огня занимаются более 50 человек. А Don_Mash написал, что перед пожаром хозяин квартиры якобы открыл стрельбу с балкона, после чего поджег жилище.

«После этого он попытался сбежать. В результате мужчина погиб», — пишет канал. Официальной информации не поступало, она уточняется.

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