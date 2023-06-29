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Улицу Малиновского перекрыли из-за ливня с градом в Ростове 29 июня

29 июня 2023, 10:21
Фото: 1MI
Движение на улице Малиновского в Ростове ограничили из-за ливня с градом
Движение на улице Малиновского в Ростове ограничили из-за ливня с градом, сообщил глава администрации Алексей Логвиненко.

Непогода обрушилась на Ростов днем 29 июня. В городе прошел мощный ливень с градом. Он сопровождался мощными порывами ветра.

Из-за обильных осадков движение машин решили ограничить на улице Малиновского. Проехать там нельзя на участке от проспекта Стачки до улицы 339-й Стрелковой Дивизии.

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Автомобилистов просят даже не пытаться преодолеть подтопленные участки.

Ранее ростовчанам рассказали, когда в июле придет жара в 30 градусов.

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