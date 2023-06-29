Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Непогода обрушилась на Ростов днем 29 июня. В городе прошел мощный ливень с градом. Он сопровождался мощными порывами ветра.
Из-за обильных осадков движение машин решили ограничить на улице Малиновского. Проехать там нельзя на участке от проспекта Стачки до улицы 339-й Стрелковой Дивизии.
Автомобилистов просят даже не пытаться преодолеть подтопленные участки.
Ранее ростовчанам рассказали, когда в июле придет жара в 30 градусов.