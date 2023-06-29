rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:29

Published Сегодня, 11:29

Modified Сегодня, 11:31

Updated Сегодня, 11:31

Изображение материала

Урбанист рассказал, почему из городской электрички в Ростове не делают наземное метро

29 июня 2023, 11:29
Фото: Артемий Зайцев / rostovgazeta.ru
Платформа "Рабочий городок"
Наземное метро — это самый быстрый и комфортный транспорт из всех возможных. Однако главная проблема в Ростове заключается в расположении железной дороги вдали от жилых и общественных зон, сообщил RostovGazeta урбанист Артемий Зайцев.

Собеседник рассказывает, что в Москве и Московской области в сентябре появится еще две линии наземного метро. Согласно расчетам, по новым маршрутам будут ездить ежедневно порядка полутора миллионов пассажиров.

В Екатеринбурге сделан проект и прошли публичные слушания по проекту «наземного метро» в аэропорт Кольцова. Там рассчитывают на 17 миллионов пассажиров в год.

«В Ростове тоже надо превратить городскую электричку в наземное метро. Однако сегодня она перевозит до 200 тысяч человек в год», — отмечает Артемий Зайцев.

Главная проблема отсутствия широкой популярности электрички у ростовчан, по словам урбаниста, кроется в расположении железной дороги — вдали от жилых и общественных зон.

«Но у нас активно застраивается улица Нансена. В будущем появится район Нефтекачки. Остается достроить железную дорогу в центр Левенцовки и в Старый аэропорт. И могут получиться два маршрута», — говорит эксперт.

Остается достроить железную дорогу в центр Левенцовки и в Старый аэропорт. И могут получиться два маршрута, как на Схеме.Остается достроить железную дорогу в центр Левенцовки и в Старый аэропорт. И могут получиться два маршрута, как на Схеме.
Остается достроить железную дорогу в центр Левенцовки и в Старый аэропорт. И могут получиться два маршрута, как на Схеме.
Фото: Артемий Зайцев

Однако еще одной немаловажной проблемой, по словам собеседника, являются недопустимо редкие интервалы движения. Городская электричка в Ростове ходит несколько раз в день. Для сравнения, аналогичный транспорт в Берлине ходит каждые 20 минут.

«Необходимо пускать в обход города грузовые составы, а количество рейсов электрички по городу кратно увеличить. Чтобы рейсы стали регулярными, через понятные интервалы», — резюмирует эксперт.

Ранее RostovGazeta выясняла, почему в Ростове никогда не построят подземное метро.

Урбанист Зайцев рассказал, почему в Ростове никогда не построят подземное метро
Узнать подробнее
Читайте также:
«Метро не видно?»: в Ростове ливень 25 мая смыл с дорог разметку вместе с асфальтом«Метро не построят»: урбанист спрогнозировал, как изменится Ростов через 100 летВ Ростове поставили крест на метро, а в области планируют построить завод для танков
#Транспорт#Последние новости Ростова на сегодня#Городская среда#Эксклюзив#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Дарья Демидова
Подпишитесь
В Ростове области цыгане устроили массовую драку, а хирургов заменили роботом
Вчера, 16:25
Боец «Вагнера» рассказал, почему прибыл в Ростов и остался тут после 24 июня
Вчера, 17:10
WSJ пишет, что Пригожин хотел взять в плен Шойгу во время мятежа в Ростове
Вчера, 15:59
Донские пограничники заподозрили коллег из ДНР в «слабом контроле» за браконьерами
Вчера, 15:29
Стало известно, куда пропали дорогие модульные туалеты в Ростове
Вчера, 18:01
Космический спутник из Ростовской области подал первый сигнал из космоса
Вчера, 14:04