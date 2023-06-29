Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
Собеседник рассказывает, что в Москве и Московской области в сентябре появится еще две линии наземного метро. Согласно расчетам, по новым маршрутам будут ездить ежедневно порядка полутора миллионов пассажиров.
В Екатеринбурге сделан проект и прошли публичные слушания по проекту «наземного метро» в аэропорт Кольцова. Там рассчитывают на 17 миллионов пассажиров в год.
«В Ростове тоже надо превратить городскую электричку в наземное метро. Однако сегодня она перевозит до 200 тысяч человек в год», — отмечает Артемий Зайцев.
Главная проблема отсутствия широкой популярности электрички у ростовчан, по словам урбаниста, кроется в расположении железной дороги — вдали от жилых и общественных зон.
«Но у нас активно застраивается улица Нансена. В будущем появится район Нефтекачки. Остается достроить железную дорогу в центр Левенцовки и в Старый аэропорт. И могут получиться два маршрута», — говорит эксперт.
Однако еще одной немаловажной проблемой, по словам собеседника, являются недопустимо редкие интервалы движения. Городская электричка в Ростове ходит несколько раз в день. Для сравнения, аналогичный транспорт в Берлине ходит каждые 20 минут.
«Необходимо пускать в обход города грузовые составы, а количество рейсов электрички по городу кратно увеличить. Чтобы рейсы стали регулярными, через понятные интервалы», — резюмирует эксперт.
Ранее RostovGazeta выясняла, почему в Ростове никогда не построят подземное метро.