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Posted Сегодня, 15:56

Published Сегодня, 15:56

Modified Сегодня, 15:58

Updated Сегодня, 15:58

В Багдаде протестующие требуют высылки шведского посла

29 июня 2023, 15:56
В результате акции, в ходе которой была сожжена копия Корана, группа иракских протестующих ворвалась в здание посольства Швеции в Багдаде и потребовала высылки посла. Информацию об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, 29 июня около здания посольства собрались протестующие, которые смогли проникнуть на территорию представительства, преодолев ворота.

Возмущение вызвала акция, которая состоялась в Стокгольме, в рамках которой была сожжена копия священной книги для мусульман. Пока неизвестно, какой ущерб был нанесен посольству активистами, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Согласно сообщению, участники протеста требовали высылки шведского посла из Ирака в знак протеста против осквернения святыни.

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