В Багдаде протестующие требуют высылки шведского посла

Posted Сегодня, 15:56
Published Сегодня, 15:56
Modified Сегодня, 15:58
Updated Сегодня, 15:58
По информации агентства, 29 июня около здания посольства собрались протестующие, которые смогли проникнуть на территорию представительства, преодолев ворота.
Возмущение вызвала акция, которая состоялась в Стокгольме, в рамках которой была сожжена копия священной книги для мусульман. Пока неизвестно, какой ущерб был нанесен посольству активистами, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Согласно сообщению, участники протеста требовали высылки шведского посла из Ирака в знак протеста против осквернения святыни.