В Банке ДОМ. РФ создали портрет типичного ипотечника в сегменте ИЖС

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
В сегменте от 51 года до 60 лет было оформлено 6% ипотечных кредитов, это более 200 сделок, рост составил 3,5 раза. 25% сделок оформили люди от 41 до 50 лет (915 сделок, рост в 3,3 раза), еще 20% — более молодые заемщики в возрасте от 21 года до 30 лет (700 кредитных договоров, рост в 2,8 раза).
Зампредседателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков подчеркнул кратный рост интереса граждан различных возрастных категорий к загородной недвижимости. 3 года назад, когда банк запускал ипотеку на ИЖС, основной сегмент заёмщиков составляли семейные пары в возрасте примерно 40 лет. Сейчас средний возраст заёмщика снизился на 2 года. Выросла доля не состоящих в браке (14% против 10% в прошлом году), а также клиентов на стадии планирования детей (37% против 28% в 2022 году).
В текущем году 2800 ипотечных договоров (76%) пришлось на клиентов в браке, рост по данному сегменту составил 2,5 раза. На холостых заёмщиков пришлось 14% сделок (рост в 3,7 раза). Примерно 40% заёмщиков не имеют детей. Количество сделок с клиентами, не имеющими детей, увеличилось в 3,6 раза (1350), с 1 ребенком — в 2,2 раза (1120), с 2 и более — вдвое (1170). Высшее образование имеют 96% ипотечников.
Напомним, Банк ДОМ.РФ предлагает ипотеку под ИЖС по ставке от 4,8% годовых — «Семейная ипотека», от 6,8% — по «Льготной» и от 3,9% — по IT-ипотеке. Стандартная ставка начинается от 10,6%. Максимальная сумма по рыночной ипотеке составляет 30 млн рублей, если речь идёт о госпрограммах — 12 млн.