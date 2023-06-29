В Банке ДОМ. РФ создали портрет типичного ипотечника в сегменте ИЖС

В сегменте от 51 года до 60 лет было оформлено 6% ипотечных кредитов, это более 200 сделок, рост составил 3,5 раза. 25% сделок оформили люди от 41 до 50 лет (915 сделок, рост в 3,3 раза), еще 20% — более молодые заемщики в возрасте от 21 года до 30 лет (700 кредитных договоров, рост в 2,8 раза).