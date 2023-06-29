Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
Сильные дожди, ливни в сочетании с грозой и градом ожидаются в четверг и пятницу, 29 и 30 июня. Порывы ветра будут достигать 23 метров в секунду.
В администрации города местных жителей предупредили о возможных перехлестах проводов, обрывах ЛЭП и падении деревьев. Могут быть подтоплены участки из-за больших потоков воды.
«Во время ливня не стоит спускаться в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления», — попросили горожан.
Согласно прогнозам, дожди могут пройти и 1 июля, после чего прекратятся, а воздух прогреется до 30 градусов.