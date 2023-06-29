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В Гидрометцентре рассказали, когда завершатся ливни в Ростове-на-Дону

29 июня 2023, 15:04
Фото: 1MI
Синоптики рассказали, когда завершатся ливни в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону в ближайшие дни не стоит ждать благоприятной погоды, предупредили в Гидрометцентре.

Сильные дожди, ливни в сочетании с грозой и градом ожидаются в четверг и пятницу, 29 и 30 июня. Порывы ветра будут достигать 23 метров в секунду.

В администрации города местных жителей предупредили о возможных перехлестах проводов, обрывах ЛЭП и падении деревьев. Могут быть подтоплены участки из-за больших потоков воды.

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«Во время ливня не стоит спускаться в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления», — попросили горожан.

Согласно прогнозам, дожди могут пройти и 1 июля, после чего прекратятся, а воздух прогреется до 30 градусов.

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