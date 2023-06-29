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В полиции Ростова отчитались о действиях в день военного мятежа 24 июня

29 июня 2023, 15:16
Фото: 1MI
В полиции Ростова отчитались о действиях в день военного мятежа 24 июня
Сотрудники управления МВД России по Ростову-на-Дону рассказали, какие действия предприняли в день военного мятежа 24 июня, отчет представили в официальном сообществе Общественного совета при УМВД Ростова.

Напомним, на минувших выходных в Ростове произошел военный мятеж, бойцы ЧВК «Вагнер» проникли в город на танках, бронемашинах и грузовиках, заняли штаб ЮВО,
находящийся в нескольких кварталах от ГУ МВД.

В полиции уточнили, что время мятежа они сотрудничали с военными и искали места оставления оружия с боеприпасами, усилили охрану собственных объектов. Кроме того, сотрудники полиции изъяли оружие с боеприпасами, в их числе гранатометы с автоматами, тротиловыми шашками, гранатами и противотанковыми минами, а также брошенный БТР.

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В рамках контроля за обстановкой в городе полицейские обеспечивали безопасность населения, корректировали движение общественного и личного транспорта горожан, а также отрабатывали вызовы ростовчан. В общей сложности с 23 по 24 июня поступило более 1,5 тысячи вызовов от населения. Полиция задержала граждан, которые пользовались беспорядками для осуществления преступной деятельности, например, грабежей.

Ранее губернатор Василий Голубев рассказал, как ростовчане пережили мятеж.

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