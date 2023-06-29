Posted Сегодня, 15:16
Published Сегодня, 15:16
Modified Сегодня, 15:18
Updated Сегодня, 15:18
Напомним, на минувших выходных в Ростове произошел военный мятеж, бойцы ЧВК «Вагнер» проникли в город на танках, бронемашинах и грузовиках, заняли штаб ЮВО,
находящийся в нескольких кварталах от ГУ МВД.
В полиции уточнили, что время мятежа они сотрудничали с военными и искали места оставления оружия с боеприпасами, усилили охрану собственных объектов. Кроме того, сотрудники полиции изъяли оружие с боеприпасами, в их числе гранатометы с автоматами, тротиловыми шашками, гранатами и противотанковыми минами, а также брошенный БТР.
В рамках контроля за обстановкой в городе полицейские обеспечивали безопасность населения, корректировали движение общественного и личного транспорта горожан, а также отрабатывали вызовы ростовчан. В общей сложности с 23 по 24 июня поступило более 1,5 тысячи вызовов от населения. Полиция задержала граждан, которые пользовались беспорядками для осуществления преступной деятельности, например, грабежей.
Ранее губернатор Василий Голубев рассказал, как ростовчане пережили мятеж.