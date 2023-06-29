В полиции уточнили, что время мятежа они сотрудничали с военными и искали места оставления оружия с боеприпасами, усилили охрану собственных объектов. Кроме того, сотрудники полиции изъяли оружие с боеприпасами, в их числе гранатометы с автоматами, тротиловыми шашками, гранатами и противотанковыми минами, а также брошенный БТР.