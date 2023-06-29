В Ростове задержали трех бывших заключенных за пропаганду «воровских понятий»

Следователи представили версию, согласно которой в 2021 году подозреваемые, которые находились в исправительной колонии, присоединились к «АУЕ»*. В качестве участников запрещенного на территории России движения мужчины взяли на себя обязанности по надзору за соблюдением «воровских понятий».