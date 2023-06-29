В Ростове гиды запустили экскурсии по ключевым позициям ЧВК «Вагнер» во время мятежа

Posted Сегодня, 17:50
Published Сегодня, 17:50
Modified Сегодня, 17:53
Updated Сегодня, 17:53
Портал «АиФ — Ростов-на-Дону» со ссылкой на директора экскурсионного бюро «Ваш персональный гид» Алексея Павловского рассказал, что экскурсоводы собираются разработать новый туристический маршрут, в который включат штаб ЮВО и Ростовский государственный цирк.
По словам гида Павловского, вызванный военным мятежом общественный интерес может сделать здания более популярными у туристов. В перспективе эти объекты и их история могут стать точками притяжения и стать опорными при создании экскурсионной программы, во время которой гиды будут рассказывать о событиях 24 июня.
Алексей Павловский отметил, что подобное уже случалось девять лет назад с центром «Аметист», где с пресс-конференцией выступил экс-президент Украины Виктор Янукович.
Напомним, на минувшей неделе бойцы ЧВК «Вагнер» проникли в город, заняв штаб ЮВО на Буденновском проспекте. Они удерживали позиции в течение суток, после чего достигли мирового соглашения с федеральными органами власти при содействии президента Белоруссии Александра Лукашенко. После этого бойцы покинули город, а власти смогли приступить к ремонту у здания цирка, поврежденного танком.