В Ростове гиды запустили экскурсии по ключевым позициям ЧВК «Вагнер» во время мятежа

По словам гида Павловского, вызванный военным мятежом общественный интерес может сделать здания более популярными у туристов. В перспективе эти объекты и их история могут стать точками притяжения и стать опорными при создании экскурсионной программы, во время которой гиды будут рассказывать о событиях 24 июня.