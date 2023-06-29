Напомним, на минувших выходных 24 июня в Ростове произошел вооруженный мятеж, который осуществили бойцы ЧВК «Вагнер». Бойцы въехали в Ростов на военных грузовиках и танках, а также заняли центр города у штаба ЮВО, повредив дороги. Еще одним разрушением стало повреждение памятника архитектуры — здания Ростовского государственного цирка, во дворе которого припарковали танк.