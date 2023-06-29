Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Корреспондент RostovGazeta побывал 29 июня у здания государственного цирка, где дали старт ремонту ворот, поврежденных во время военного мятежа 24 июня из-за неаккуратной парковки танка ЧВК «Вагнер». В настоящее время рабочие не только начали ремонт кованых ворот, но также приступили к замене плитки, наверняка поврежденной тяжелой техникой.
Напомним, на минувших выходных 24 июня в Ростове произошел вооруженный мятеж, который осуществили бойцы ЧВК «Вагнер». Бойцы въехали в Ростов на военных грузовиках и танках, а также заняли центр города у штаба ЮВО, повредив дороги. Еще одним разрушением стало повреждение памятника архитектуры — здания Ростовского государственного цирка, во дворе которого припарковали танк.