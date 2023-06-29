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В Ростове приступили к ремонту ворот цирка, поврежденных танком во время мятежа

29 июня 2023, 12:36
Фото: Дмитрий Брень / rostovgazeta.ru
В Ростове приступили к ремонту ворот цирка, поврежденных танком во время мятежа
В Ростове начали ремонт ворот государственного цирка, которые были повреждены во время военного мятежа ЧВК «Вагнер», об этом рассказали местные СМИ.

Корреспондент RostovGazeta побывал 29 июня у здания государственного цирка, где дали старт ремонту ворот, поврежденных во время военного мятежа 24 июня из-за неаккуратной парковки танка ЧВК «Вагнер». В настоящее время рабочие не только начали ремонт кованых ворот, но также приступили к замене плитки, наверняка поврежденной тяжелой техникой.

Фото: Дмитрий Брень / rostovgazeta.ru

Напомним, на минувших выходных 24 июня в Ростове произошел вооруженный мятеж, который осуществили бойцы ЧВК «Вагнер». Бойцы въехали в Ростов на военных грузовиках и танках, а также заняли центр города у штаба ЮВО, повредив дороги. Еще одним разрушением стало повреждение памятника архитектуры — здания Ростовского государственного цирка, во дворе которого припарковали танк.

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