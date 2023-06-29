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В Ростове рассказали, сколько оружия сдали бойцы ЧВК «Вагнер» после мятежа

29 июня 2023, 16:16
Фото: Telegram-канал «Ростов Главный»
В Ростове рассказали, сколько оружия сдали бойцы ЧВК «Вагнер» после мятежа
В Ростове бойцы ЧВК «Вагнер» сдали в правоохранительные органы комплекты личного вооружения, об этом сообщили в местных Telegram-каналах.

Напомним, ранее стало известно, что во время работы 24 июня полиции удалось изъять у бойцов ЧВК «Вагнер» автоматы, гранатометы, пулеметные ленты и другие типы оружия с боеприпасами.

Telegram-канал «Ростов Главный» со ссылкой на правоохранительные органы рассказал, что только один из бойцов ЧВК «Вагнер» сдал правоохранителям 1,2 тысячи патронов, на фото, опубликованных авторами канала, видно несколько пистолетов с патронами и автомат с запасными магазинами.

Оружие, изъятое у бойца ЧВК "Вагнер"Оружие, изъятое у бойца ЧВК "Вагнер"
Оружие, изъятое у бойца ЧВК "Вагнер"Оружие, изъятое у бойца ЧВК "Вагнер"
Оружие, изъятое у бойца ЧВК "Вагнер"
Фото: Telegram-канал «Ростов Главный»

«Такой арсенал почти у каждого. Примеру этого военнослужащего ЧВК Вагнер — последовало несколько десятков сослуживцев», — рассказали авторы канала, добавив, что бойцы сдали аналогичные объемы оружия полиции.

Обращаем внимание, что достоверность фото не получила официального подтверждения от полиции или компетентных органов, данные уточняются.

Ранее экс-боец ЧВК «Вагнер» рассказал, кто и как убедил его сложить оружие в день мятежа.

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