В Ростове рассказали, сколько оружия сдали бойцы ЧВК «Вагнер» после мятежа

Posted Сегодня, 16:16
Published Сегодня, 16:16
Modified Сегодня, 17:54
Updated Сегодня, 17:54
Напомним, ранее стало известно, что во время работы 24 июня полиции удалось изъять у бойцов ЧВК «Вагнер» автоматы, гранатометы, пулеметные ленты и другие типы оружия с боеприпасами.
Telegram-канал «Ростов Главный» со ссылкой на правоохранительные органы рассказал, что только один из бойцов ЧВК «Вагнер» сдал правоохранителям 1,2 тысячи патронов, на фото, опубликованных авторами канала, видно несколько пистолетов с патронами и автомат с запасными магазинами.
«Такой арсенал почти у каждого. Примеру этого военнослужащего ЧВК Вагнер — последовало несколько десятков сослуживцев», — рассказали авторы канала, добавив, что бойцы сдали аналогичные объемы оружия полиции.
Обращаем внимание, что достоверность фото не получила официального подтверждения от полиции или компетентных органов, данные уточняются.
Ранее экс-боец ЧВК «Вагнер» рассказал, кто и как убедил его сложить оружие в день мятежа.