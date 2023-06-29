В Ростове рассказали, сколько оружия сдали бойцы ЧВК «Вагнер» после мятежа

Telegram-канал «Ростов Главный» со ссылкой на правоохранительные органы рассказал, что только один из бойцов ЧВК «Вагнер» сдал правоохранителям 1,2 тысячи патронов, на фото, опубликованных авторами канала, видно несколько пистолетов с патронами и автомат с запасными магазинами.