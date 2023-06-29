Posted Сегодня, 15:49
Published Сегодня, 15:49
Modified Сегодня, 16:10
Updated Сегодня, 16:10
Полицейские рассказали, что во время общественных беспорядков в минувшую субботу сотрудники полиции в усиленном режиме охраняли собственные здания, где находились склады с оружием и боеприпасами. Для недопущения незаконного завладения оружием бойцами подняли весь личный состав полиции Ростова.
Во время досмотров сотрудники полиции обнаружили и изъяли патроны с РПК, гранатометами, автоматами, тротиловыми шашками, гранатами, противотанковыми минами. В перечень изъятого также вошли БТК с УАЗ «Патриот», пулеметными лентами и другими предметами, принадлежащим бойцам военной компании.
Ранее губернатор Голубев объявил, что в Ростове практически устранили последствия мятежа 24 июня.