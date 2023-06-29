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В Ростове в ходе мятежа полиция изъяла у бойцов автоматы, гранатометы и БТР

29 июня 2023, 15:49
Фото: Pxhere
В Ростове в ходе мятежа полиция изъяла у бойцов автоматы, гранатометы и БТР
В Ростове во время военного мятежа ЧВК «Вагнер» полицейские обнаружили и изъяли автоматы с гранатометами, тротиловыми шашками и даже БТР, об этом сообщили в отчете, опубликованном Общественным советом при УМВД Ростова.

Полицейские рассказали, что во время общественных беспорядков в минувшую субботу сотрудники полиции в усиленном режиме охраняли собственные здания, где находились склады с оружием и боеприпасами. Для недопущения незаконного завладения оружием бойцами подняли весь личный состав полиции Ростова.

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Во время досмотров сотрудники полиции обнаружили и изъяли патроны с РПК, гранатометами, автоматами, тротиловыми шашками, гранатами, противотанковыми минами. В перечень изъятого также вошли БТК с УАЗ «Патриот», пулеметными лентами и другими предметами, принадлежащим бойцам военной компании.

Ранее губернатор Голубев объявил, что в Ростове практически устранили последствия мятежа 24 июня.

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