В Ростове во время военного мятежа неизвестные распространяли вражеские листовки

Posted Сегодня, 16:42
Published Сегодня, 16:42
Modified Сегодня, 16:44
Updated Сегодня, 16:44
Напомним, в минувшую субботу, 24 июня, в Ростов прибыли бойцы ЧВК «Вагнер», что вызвало усиление мер безопасности и привлекло население в центр города. События развивались настолько стремительно, что поставили в тупик даже ЦРУ.
Однако некоторые граждане решили воспользоваться возникшей ситуацией для собственной пользы. Полиция сообщает, что сотрудникам удалось пресечь попытки распространить среди населения агитационные листовки. Материалы призывали дончан к экстремистской деятельности, а также дестабилизации общественного порядка.
«Полицейские в течение двух суток выполняли возложенные на ОВД служебные обязанности. Принятыми мерами на территории г. Ростова-на-Дону не допущены массовые беспорядки, исключены факты мародерства и экстремизма», — сказано в сообщении полиции.