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В Ростове во время военного мятежа неизвестные распространяли вражеские листовки

29 июня 2023, 16:42
Фото: mrnvmu.mil.ru
В Ростове во время военного мятежа неизвестные распространяли вражеские листовки
В Ростове сотрудники полиции предотвратили распространение агитационных листовок во время мятежа 24 июня, об этом сообщили в отчете городского управления МВД России.

Напомним, в минувшую субботу, 24 июня, в Ростов прибыли бойцы ЧВК «Вагнер», что вызвало усиление мер безопасности и привлекло население в центр города. События развивались настолько стремительно, что поставили в тупик даже ЦРУ.

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Однако некоторые граждане решили воспользоваться возникшей ситуацией для собственной пользы. Полиция сообщает, что сотрудникам удалось пресечь попытки распространить среди населения агитационные листовки. Материалы призывали дончан к экстремистской деятельности, а также дестабилизации общественного порядка.

«Полицейские в течение двух суток выполняли возложенные на ОВД служебные обязанности. Принятыми мерами на территории г. Ростова-на-Дону не допущены массовые беспорядки, исключены факты мародерства и экстремизма», — сказано в сообщении полиции.

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