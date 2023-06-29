В Ростове задержали трех бывших заключенных за пропаганду «воровских понятий»

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Следственный отдел по Октябрьскому району Ростова СУ СК РФ по Ростовской области возбудил уголовное дело в отношении неоднократно судимых мужчин средних лет, которые присоединились к экстремистской организации.
Следователи представили версию, согласно которой в 2021 году подозреваемые, которые находились в исправительной колонии, присоединились к «АУЕ»*. В качестве участников запрещенного на территории России движения мужчины взяли на себя обязанности по надзору за соблюдением «воровских понятий».
Сейчас их деятельность пресекли, самих мужчин задержали. В отношении них собираются избрать меру пресечения.
Ранее в Волгодонске местного жителя приговорили к двум годам условно за комментарии в Интернете.
* — деятельность движения была признана экстремистской по решению Верховного суда и запрещена на территории России. В основе движения лежит криминальная идеология.