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В Ростове задержали трех бывших заключенных за пропаганду «воровских понятий»

29 июня 2023, 13:32
Фото: 1MI
В Ростове задержали трех бывших заключенных за пропаганду «воровских понятий»
В Ростове задержали трех судимых мужчин, которые вступили в экстремистскую организацию в исправительной колонии и контролировали соблюдение «воровских понятий», подробностями поделились в пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области.

Следственный отдел по Октябрьскому району Ростова СУ СК РФ по Ростовской области возбудил уголовное дело в отношении неоднократно судимых мужчин средних лет, которые присоединились к экстремистской организации.

Следователи представили версию, согласно которой в 2021 году подозреваемые, которые находились в исправительной колонии, присоединились к «АУЕ»*. В качестве участников запрещенного на территории России движения мужчины взяли на себя обязанности по надзору за соблюдением «воровских понятий».

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Сейчас их деятельность пресекли, самих мужчин задержали. В отношении них собираются избрать меру пресечения.

Ранее в Волгодонске местного жителя приговорили к двум годам условно за комментарии в Интернете.

* — деятельность движения была признана экстремистской по решению Верховного суда и запрещена на территории России. В основе движения лежит криминальная идеология.

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