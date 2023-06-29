Posted Сегодня, 15:33
Published Сегодня, 15:33
Modified Сегодня, 15:35
Updated Сегодня, 15:35
Ученые объявили, что в Цимлянском водохранилище на территории Ростовской области доминирующим видом рыб стали караси.
Причиной этого явления замглавы Азовского НИИ рыбного хозяйства (АзНИИРХ) Владимир Белоусов назвал многолетнее маловодье, уничтожающее места нереста ценных пород рыб вроде леща, судака и сазана. При этом менее требовательный карась как вид начал отвоевывать себе все больше ресурсов, поскольку на его размножение не повлияла даже маловодность водохранилища.
Для того чтобы решить возникшую проблему, ученые предложили углубить дно, провести реконструкцию Цимлянского водохранилища, а также выпустить растительноядных рыб, например, амура и толстолобика, задачей которых будет «уничтожить» лишнюю растительность и ил в водоеме.
В четверг, 29 июня, стало известно, что закрытый уже почти 1,5 года назад аэропорт Платов ищет персонал на сайтах трудоустройства. Пассажирские авиаперевозки в регионе прекратились 24 февраля 2022 года из-за начала СВО, и с тех пор работа аэропорта субсидируется из федерального бюджета. До сих пор неизвестно, когда аэропорт возобновит работу и вернется к самостоятельным заработкам.
Несмотря на это, на портале трудоустройства появились 18 вакансий, среди них упоминается и должность водителя грузоподъемных машин. Зарплата должна составить 57 тысяч рублей.
Вместе с водителем специалисты по набору персонала ищут собственного врача, повара, замначальника аэродромной службы, специалиста по подбору и обучению персонала и спасателя.
Днем четверга, 29 июня, экстренные службы получили вызов от жителей Ростовской области, которые якобы услышали взрывы во время пожара в поселке Аюта.
Позднее выяснилось, что ЧП произошло в Шахтах на проезде 2-й Квартал.
К моменту приезда пожарных и взрывотехников огонь охватил 250 квадратных метров площади дома, источникам пожара стала квартира 45-летнего Андрея Шепелева, который, по данным полиции, произвел несколько выстрелов с балкона, поджег жилье и сбежал от полиции, пока 50 пожарных тушили очаг возгорания и помогали с эвакуацией шахтинцев.
По последним данным от пресс-службы УМВД, полицейская погоня закончилась самоубийством злоумышленника, который застрелил себя.