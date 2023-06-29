В четверг, 29 июня, стало известно, что закрытый уже почти 1,5 года назад аэропорт Платов ищет персонал на сайтах трудоустройства. Пассажирские авиаперевозки в регионе прекратились 24 февраля 2022 года из-за начала СВО, и с тех пор работа аэропорта субсидируется из федерального бюджета. До сих пор неизвестно, когда аэропорт возобновит работу и вернется к самостоятельным заработкам.