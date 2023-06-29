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Published Сегодня, 14:25

Modified Сегодня, 14:27

Updated Сегодня, 14:27

В Ростовской области двое детей-сирот получили квартиры после решения суда

29 июня 2023, 14:25
По информации пресс-службы местной прокуратуры, в Ростовской области двое детей-сирот получили квартиры только после предъявления исков в суде. Это нарушение было обнаружено при проверке в Аксайском районе.

Как установили специалисты надзорного органа, эти сироты уже несколько лет ждали благоустроенное жилье с 2020 года, однако местные власти неспешно выполняли свои обязательства. В результате представители прокуратуры выступили в защиту пострадавших, обратившись в суд, пишет «КП-Ростов-на-Дону».

Суд обязал районную администрацию как можно скорее предоставить новые квартиры детям-сиротам. К этому времени сироты уже успели получить свои жилья.

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