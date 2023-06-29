В Ростовской области двое детей-сирот получили квартиры после решения суда

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
Как установили специалисты надзорного органа, эти сироты уже несколько лет ждали благоустроенное жилье с 2020 года, однако местные власти неспешно выполняли свои обязательства. В результате представители прокуратуры выступили в защиту пострадавших, обратившись в суд, пишет «КП-Ростов-на-Дону».
Суд обязал районную администрацию как можно скорее предоставить новые квартиры детям-сиротам. К этому времени сироты уже успели получить свои жилья.