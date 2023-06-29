В Ростовской области двое детей-сирот получили квартиры после решения суда

Как установили специалисты надзорного органа, эти сироты уже несколько лет ждали благоустроенное жилье с 2020 года, однако местные власти неспешно выполняли свои обязательства. В результате представители прокуратуры выступили в защиту пострадавших, обратившись в суд, пишет «КП-Ростов-на-Дону».