В Ростовской области из-за долгов лишили лицензии почти 40 управляющих компаний

В четверг, 29 июня, поставщик электроэнергии объявил, что в Ростовской области лишились лицензий на управление 38 УК, расположенные в Ростове-на-Дону и Волгодонске. Все они накопили долги по электроэнергии в размере более 66 миллионов рублей.