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В Ростовской области из-за долгов лишили лицензии почти 40 управляющих компаний

29 июня 2023, 12:39
Фото: 1MI
В Ростовской области из-за долгов лишили лицензии почти 40 УК
В Ростове и Волгодонске из-за долгов за электричество лишили лицензий около 40 управляющих компаний, об этом сообщили в пресс-службе «ТНС Энерго».

В четверг, 29 июня, поставщик электроэнергии объявил, что в Ростовской области лишились лицензий на управление 38 УК, расположенные в Ростове-на-Дону и Волгодонске. Все они накопили долги по электроэнергии в размере более 66 миллионов рублей.

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По словам поставщиков электроснабжения, в список лишившихся лицензии компаний вошли ООО «Артель», «Гарант-Юг», «Жилремсервис», «ТЕКТОНИКА», ООО «УК „ИМПЕРИЯ“, „УК ЖКХ „Ростов-Центр“ и еще минимум 12 компаний, со списком которых можно ознакомиться по прямой ссылке.

Ранее ростовчане заявили, что уже больше суток сидят без электричества и воды в доме на улице Тибетской.

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