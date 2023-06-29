В Ростовской области из-за долгов лишили лицензии почти 40 управляющих компаний

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
В четверг, 29 июня, поставщик электроэнергии объявил, что в Ростовской области лишились лицензий на управление 38 УК, расположенные в Ростове-на-Дону и Волгодонске. Все они накопили долги по электроэнергии в размере более 66 миллионов рублей.
По словам поставщиков электроснабжения, в список лишившихся лицензии компаний вошли ООО «Артель», «Гарант-Юг», «Жилремсервис», «ТЕКТОНИКА», ООО «УК „ИМПЕРИЯ“, „УК ЖКХ „Ростов-Центр“ и еще минимум 12 компаний, со списком которых можно ознакомиться по прямой ссылке.
Ранее ростовчане заявили, что уже больше суток сидят без электричества и воды в доме на улице Тибетской.