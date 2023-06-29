rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:11

Published Сегодня, 18:11

Modified Сегодня, 18:13

Updated Сегодня, 18:13

Изображение материала

В Ростовской области на покупку учебников в 2023 году потратят 1,5 млрд рублей

29 июня 2023, 18:11
Фото: 1MI
В Ростовской области на покупку учебников в 2023 году потратят 1,5 млрд рублей
В Ростовской области на покупку учебников для школьников в 2023 году собираются потратить 1,5 миллиарда рублей, об этом сообщил портал РИА «Новости».

По словам председателя Заксобрания Ростовской области Александра Ищенко, в текущем году на покупку учебников для школьников собираются потратить 1,5 миллиарда рублей.

Это стало возможным благодаря поправкам, внесенным в областной закон о бюджете на плановый период до 2025 года. Эти изменения позволяют увеличить расходы на 13,4 миллиарда рублей.

В Ростовской области за пять лет заменят почти 1250 наименований учебников
Узнать подробнее

Значительная прибавка в частности ожидает сферу образования, Ищенко уточнил, что ее объем составит 2,4 миллиарда рублей. Эти средства в том числе пойдут на подготовку школ и других образовательных организаций к новому 2023-2024 учебному году, на эти цели власти выделят 930,8 миллиона рублей.

Власти уточняют, что новые учебники купят учащимся первого, пятого и десятого классов, а также по два-три учебника разных дисциплин для учащихся остальных уровней образования. Все школьные учебники с первого по 11-й классы в регионе заменят к 2026 году.

Ранее стало известно, что у Ростовского моря появится школа на 1,34 тысячи учеников.

Читайте также:
В Ростовской области скончался автор учебников «Русский родной язык» Андрей НарушевичВ России создадут новый учебник историиИз учебников по биологии могут убрать сведения о законе Геккеля
#Надежда Пустяк#Происшествие#Образование#Образование в Ростовской области#Школа#Бюджет#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Ростовская область
Подпишитесь
В Ростове закрытый аэропорт ищет сотрудников, а в Шахтах погиб стрелок-пироман
Сегодня, 15:33
В полиции Ростова отчитались о действиях в день военного мятежа 24 июня
Сегодня, 15:16
В Гидрометцентре рассказали, когда завершатся ливни в Ростове-на-Дону
Сегодня, 15:04
В Ростове рассказали, сколько оружия сдали бойцы ЧВК «Вагнер» после мятежа
Сегодня, 16:16
Стали известны подробности стрельбы и пожара в Шахтах 29 июня
Сегодня, 14:22
Власти рассказали, почему не ввели режим КТО во время мятежа в Ростове-на-Дону
Сегодня, 14:18