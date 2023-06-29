В Ростовской области на покупку учебников в 2023 году потратят 1,5 млрд рублей

Posted Сегодня, 18:11
Published Сегодня, 18:11
Modified Сегодня, 18:13
Updated Сегодня, 18:13
По словам председателя Заксобрания Ростовской области Александра Ищенко, в текущем году на покупку учебников для школьников собираются потратить 1,5 миллиарда рублей.
Это стало возможным благодаря поправкам, внесенным в областной закон о бюджете на плановый период до 2025 года. Эти изменения позволяют увеличить расходы на 13,4 миллиарда рублей.
Значительная прибавка в частности ожидает сферу образования, Ищенко уточнил, что ее объем составит 2,4 миллиарда рублей. Эти средства в том числе пойдут на подготовку школ и других образовательных организаций к новому 2023-2024 учебному году, на эти цели власти выделят 930,8 миллиона рублей.
Власти уточняют, что новые учебники купят учащимся первого, пятого и десятого классов, а также по два-три учебника разных дисциплин для учащихся остальных уровней образования. Все школьные учебники с первого по 11-й классы в регионе заменят к 2026 году.
Ранее стало известно, что у Ростовского моря появится школа на 1,34 тысячи учеников.