В Ростовской области на покупку учебников в 2023 году потратят 1,5 млрд рублей

Значительная прибавка в частности ожидает сферу образования, Ищенко уточнил, что ее объем составит 2,4 миллиарда рублей. Эти средства в том числе пойдут на подготовку школ и других образовательных организаций к новому 2023-2024 учебному году, на эти цели власти выделят 930,8 миллиона рублей.