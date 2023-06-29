Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
Главной причиной этих происшествий назвали полное отсутствие контроля со стороны родителей. Власти обратились к общественности с призывом оберегать детей от опасных поступков.
«Отсутствие контроля со стороны родителей увеличивает вероятность получения детьми травм или даже гибели в воде. Летом важно с особой бдительностью следить за детьми и регулярно проводить разъяснительную работу о правилах безопасного поведения на водоемах», — прокомментировал первый замгубернатора Игорь Гуськов.
Ранее ростовчане заявили о спасении тонувшего на дороге парня во время ливня 27 июня.