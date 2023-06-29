«Отсутствие контроля со стороны родителей увеличивает вероятность получения детьми травм или даже гибели в воде. Летом важно с особой бдительностью следить за детьми и регулярно проводить разъяснительную работу о правилах безопасного поведения на водоемах», — прокомментировал первый замгубернатора Игорь Гуськов.