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В Ростовской области утонули 6 детей с 15 мая

29 июня 2023, 07:57
Фото: 1MI
В Ростовской области утонули 6 детей с 15 мая
В Ростовской области с середины мая в водоемах погибли шестеро несовершеннолетних, сообщили в региональном правительстве.

Главной причиной этих происшествий назвали полное отсутствие контроля со стороны родителей. Власти обратились к общественности с призывом оберегать детей от опасных поступков.

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«Отсутствие контроля со стороны родителей увеличивает вероятность получения детьми травм или даже гибели в воде. Летом важно с особой бдительностью следить за детьми и регулярно проводить разъяснительную работу о правилах безопасного поведения на водоемах», — прокомментировал первый замгубернатора Игорь Гуськов.

Ранее ростовчане заявили о спасении тонувшего на дороге парня во время ливня 27 июня.

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