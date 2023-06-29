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В Сети появились кадры преследования вооруженного мужчины в Шахтах

29 июня 2023, 11:42
Фото: 1MI
В Сети появились кадры преследования вооруженного мужчины в Шахтах
В Ростовской области появились кадры преследования вооруженного жителя Шахт, устроившего крупный пожар, видео появилось в соцсети «ВКонтакте».

Портал Dondау опубликовал кадры преследования вооруженного шахтинца, который устроил пожар и сбежал с места возгорания с оружием. На видео запечатлена цветущая улица, однако за деревьями виден пожар в жилом доме. На фоне раздается треск, напоминающий выстрелы патронов, когда в кадре появляется мужчина в камуфляже.

Он отступает от горящего дома спиной, держа в руках оружие, слышно крики женщины «Опусти! Опусти, кому говорю!». Через несколько мгновений в кадре появляется мужчина в форме правоохранительных органов, который машет рукой, призывая неизвестного опустить оружие. На этом видео обрывается.

Уточняется, что видео сняли на месте крупного пожара в Шахтах на улице Проезд 2-й Квартал, 1, где огонь охватил 250 квадратных метров площади. К месту прибыли пожарные, которые эвакуировали 40 человек и начали ликвидацию огня.

О результатах погони ничего неизвестно, данные будут уточняться в компетентных органах.

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