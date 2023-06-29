В Сети появились кадры преследования вооруженного мужчины в Шахтах

Портал Dondау опубликовал кадры преследования вооруженного шахтинца, который устроил пожар и сбежал с места возгорания с оружием. На видео запечатлена цветущая улица, однако за деревьями виден пожар в жилом доме. На фоне раздается треск, напоминающий выстрелы патронов, когда в кадре появляется мужчина в камуфляже.