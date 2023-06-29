И вот в четверг, 29 июня, Telegram-канал Rostov Roads опубликовал видео подписчицы, которая стала свидетелем аналогичного происшествия на пересечении Ворошиловского проспекта и улицы Варфоломеева. На кадрах видно, как на дороге по пояс увяз в луже мужчина средних лет, его тут же бросились доставать прохожие, которые помогли ростовчанину выбраться из ямы, заполненной водой и песком.