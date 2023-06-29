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В центре Ростова прохожий завяз по пояс в луже после прошедшего ливня

29 июня 2023, 11:32
Фото: Дмитрий Брень / rostovgazeta.ru
В Ростове глубокая лужа на перекрестке проспекта Ворошиловского и улицы Варфоломеева стала ловушкой для прохожих, увязающих в ней по пояс, видео появились в местных Telegram-каналах.

Напомним, в Ростове действует штормовое предупреждение, уже несколько дней город накрывает ливнями и даже градом, что увеличивает участки подтопления в центре города. Пару дней назад в центре Ростова от утопления спасли местного жителя, который начал тонуть в луже.

И вот в четверг, 29 июня, Telegram-канал Rostov Roads опубликовал видео подписчицы, которая стала свидетелем аналогичного происшествия на пересечении Ворошиловского проспекта и улицы Варфоломеева. На кадрах видно, как на дороге по пояс увяз в луже мужчина средних лет, его тут же бросились доставать прохожие, которые помогли ростовчанину выбраться из ямы, заполненной водой и песком.

«А если бы с ребенком в коляске шли?», — спрашивает автор видео.

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