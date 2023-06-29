rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:30

Published Сегодня, 12:30

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

Изображение материала

Владимир Киселёв призывает музыкантов бесплатно выступать для Родины

29 июня 2023, 12:30
Фото: 1MI
Создатель группы «Земляне» Владимир Киселев призвал деятелей культуры доказывать свою патриотическую позицию не на словах, а на деле. Он заявил, что Газманов, Крутой и Матвиенко получают огромные гонорары, но не помогают стране.

Киселев привел в пример украинские рок-группы «Океан Эльзы», «Вопли Видоплясова», которые после начала спецоперации активно помогают украинским военным. Он отметил, что некоторые артисты являются членами Совета при президенте РФ по культуре и искусству и получают миллионы за создание патриотической оперы о викингах, хотя одноименный фильм Первого канала был сильно раскритикован, передает kp.ru.

Также Киселев раскритиковал чиновников, которые долгое время распределяли деньги среди артистов, а впоследствии уехали из страны и начали ее оскорблять из-за рубежа. Музыкант сказал, что деньги, которые идут на концерты, есть куда потратить.

Сам же Владимир Киселев с 2014 года помогает жителям Донбасса, и после начала спецоперации он стал ездить с музыкантами в зону боевых действий и в госпитали. Он анонсировал финансовую поддержку бойцам, которые уничтожают западную тяжелую технику. К этой идее присоединились Лепс и Басков.

Говоря об Алле Пугачевой, Киселев заявил, что чиновники перегнули палку. По его мнению, надо было абстрагироваться от ситуации и не раздувать конфликт. Певица поддержала мужа и уехала за ним с детьми.

В целом Киселев предлагает поддерживать артистов, которые готовы бесплатно выступать для страны.

#Видео
Подпишитесь
В Ростове области цыгане устроили массовую драку, а хирургов заменили роботом
Вчера, 16:25
Боец «Вагнера» рассказал, почему прибыл в Ростов и остался тут после 24 июня
Вчера, 17:10
WSJ пишет, что Пригожин хотел взять в плен Шойгу во время мятежа в Ростове
Вчера, 15:59
Донские пограничники заподозрили коллег из ДНР в «слабом контроле» за браконьерами
Вчера, 15:29
Стало известно, куда пропали дорогие модульные туалеты в Ростове
Вчера, 18:01
Космический спутник из Ростовской области подал первый сигнал из космоса
Вчера, 14:04