Владимир Киселёв призывает музыкантов бесплатно выступать для Родины

Сам же Владимир Киселев с 2014 года помогает жителям Донбасса, и после начала спецоперации он стал ездить с музыкантами в зону боевых действий и в госпитали. Он анонсировал финансовую поддержку бойцам, которые уничтожают западную тяжелую технику. К этой идее присоединились Лепс и Басков.