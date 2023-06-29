Владимир Киселёв призывает музыкантов бесплатно выступать для Родины

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
Киселев привел в пример украинские рок-группы «Океан Эльзы», «Вопли Видоплясова», которые после начала спецоперации активно помогают украинским военным. Он отметил, что некоторые артисты являются членами Совета при президенте РФ по культуре и искусству и получают миллионы за создание патриотической оперы о викингах, хотя одноименный фильм Первого канала был сильно раскритикован, передает kp.ru.
Также Киселев раскритиковал чиновников, которые долгое время распределяли деньги среди артистов, а впоследствии уехали из страны и начали ее оскорблять из-за рубежа. Музыкант сказал, что деньги, которые идут на концерты, есть куда потратить.
Сам же Владимир Киселев с 2014 года помогает жителям Донбасса, и после начала спецоперации он стал ездить с музыкантами в зону боевых действий и в госпитали. Он анонсировал финансовую поддержку бойцам, которые уничтожают западную тяжелую технику. К этой идее присоединились Лепс и Басков.
Говоря об Алле Пугачевой, Киселев заявил, что чиновники перегнули палку. По его мнению, надо было абстрагироваться от ситуации и не раздувать конфликт. Певица поддержала мужа и уехала за ним с детьми.
В целом Киселев предлагает поддерживать артистов, которые готовы бесплатно выступать для страны.