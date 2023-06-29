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Власти рассказали, чем занимались во время мятежа в Ростове-на-Дону

29 июня 2023, 13:26
Фото: 1MI
Власти рассказали, чем занимались во время мятежа в Ростове-на-Дону
В правительстве Ростовской области после начала вооруженного мятежа была развернута работа круглосуточного оперативного штаба, сообщили в облправительстве.

Руководил штабом губернатор Василий Голубев, а основной задачей было обеспечение безопасности людей и работы всех систем жизнеобеспечения. К работе также привлекли администрации городов и районов.

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«Было организовано взаимодействие с Минобороны РФ, территориальными управлениями ФСБ, погрануправления, МЧС, ГУ МВД», — уточнили в правительстве.

Напомним, что на прошлых выходных основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин вместе с бойцами и техникой вошел в Ростов-на-Дону. Ситуацию удалось разрешить мирно путем проведенных переговоров, после чего бойцы вернулись в полевые лагеря.

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