Напомним, что на прошлых выходных основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин вместе с бойцами и техникой вошел в Ростов-на-Дону. Ситуацию удалось разрешить мирно путем проведенных переговоров, после чего бойцы вернулись в полевые лагеря.