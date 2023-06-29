Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
Руководил штабом губернатор Василий Голубев, а основной задачей было обеспечение безопасности людей и работы всех систем жизнеобеспечения. К работе также привлекли администрации городов и районов.
«Было организовано взаимодействие с Минобороны РФ, территориальными управлениями ФСБ, погрануправления, МЧС, ГУ МВД», — уточнили в правительстве.
Напомним, что на прошлых выходных основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин вместе с бойцами и техникой вошел в Ростов-на-Дону. Ситуацию удалось разрешить мирно путем проведенных переговоров, после чего бойцы вернулись в полевые лагеря.