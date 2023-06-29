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Власти рассказали, почему не ввели режим КТО во время мятежа в Ростове-на-Дону

29 июня 2023, 14:18
Фото: 1MI
Власти рассказали, почему не ввели режим КТО во время мятежа в Ростове-на-Дону
Правительство Ростовской области приняло все необходимые решения во время вооруженного мятежа, сообщила глава пресс-службы губернатора Ирина Четвертакова.

Напомним, что на прошлых выходных в Ростов-на-Дону ввели военную технику, а руководил бойцами основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Проведенные с ним переговоры позволили вывести все боевые машины за пределы города.

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Теперь у властей региона поинтересовались, почему не вводили режим контртеррористической операции, который действовал в ряде других территорий.

«Все необходимые решения, находящиеся в компетенции регионального правительства, были своевременно приняты», — ответила Четвертакова.

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