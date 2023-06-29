Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
Напомним, что на прошлых выходных в Ростов-на-Дону ввели военную технику, а руководил бойцами основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Проведенные с ним переговоры позволили вывести все боевые машины за пределы города.
Теперь у властей региона поинтересовались, почему не вводили режим контртеррористической операции, который действовал в ряде других территорий.
«Все необходимые решения, находящиеся в компетенции регионального правительства, были своевременно приняты», — ответила Четвертакова.