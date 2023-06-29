Волонтеры рассказывают, что в Морозовске на посту ГИБДД их не пропустили в Каменск-Шахтинский. За проезд трех машин УАЗ попросили две тысячи рублей. Деньги попросили под предлогом того, что так волонтеры смогут быстрее проехать. В противном случае жителям Омска пришлось бы ехать в объезд полторы тысячи километров.