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Вскрылись подробности поборов с волонтеров сотрудниками ДПС в день мятежа в Ростове

29 июня 2023, 08:03
Фото: 1MI
Волонтеры обвинили во взятках сотрудников ДПС в Ростовской области в день мятежа

Волонтеры обвинили во взятках сотрудников ДПС в Ростовской области в день мятежа

Сотрудники ДПС в день выступлений «Вагнера» требовали взятки с волонтеров за проезд по закрытым трассам в Ростовской области, пишет Telegram-канал Rostov_com.

Омские волонтеры, перевозившие гуманитарную помощь на Донбасс, пожаловались на поборы со стороны сотрудников ГИБДД в Ростовской области. Инциденты произошло в субботу, 24 июня, в день мятежа ЧВК «Вагнер». Дороги в регионе в тот день были перекрыты.

Въезды в Ростовскую область перекрыты
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Волонтеры рассказывают, что в Морозовске на посту ГИБДД их не пропустили в Каменск-Шахтинский. За проезд трех машин УАЗ попросили две тысячи рублей. Деньги попросили под предлогом того, что так волонтеры смогут быстрее проехать. В противном случае жителям Омска пришлось бы ехать в объезд полторы тысячи километров.

В конечном итоге взятку волонтеры все-таки дали.

Официально эти заявления в ГИБДД не комментировали. Информация уточняется.

Ранее стало известно, что экс-начальник новочеркасского отдела ГИБДД за коррупцию проведет в колонии девять лет.

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