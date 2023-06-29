Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
Омские волонтеры, перевозившие гуманитарную помощь на Донбасс, пожаловались на поборы со стороны сотрудников ГИБДД в Ростовской области. Инциденты произошло в субботу, 24 июня, в день мятежа ЧВК «Вагнер». Дороги в регионе в тот день были перекрыты.
Волонтеры рассказывают, что в Морозовске на посту ГИБДД их не пропустили в Каменск-Шахтинский. За проезд трех машин УАЗ попросили две тысячи рублей. Деньги попросили под предлогом того, что так волонтеры смогут быстрее проехать. В противном случае жителям Омска пришлось бы ехать в объезд полторы тысячи километров.
В конечном итоге взятку волонтеры все-таки дали.
Официально эти заявления в ГИБДД не комментировали. Информация уточняется.
Ранее стало известно, что экс-начальник новочеркасского отдела ГИБДД за коррупцию проведет в колонии девять лет.