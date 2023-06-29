Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
Ранее в региональном УМЧС рассказали о загоревшейся на площади 250 квадратных метров квартире. Из-за этого пришлось провести эвакуацию дома, а ликвидацией огня занимаются более 50 специалистов.
Между тем, Telegram-канал Don_Mash пишет, что владелец квартиры якобы стрелял с балкона, после чего поджог жилье и погиб. Но официальной информации об этом не было, она уточняется.
Теперь «КП-Ростов-на-Дону» написал, что на место выехали взрывотехники.