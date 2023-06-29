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Взрывотехники выехали на место крупного пожара со стрельбой в жилом доме в Шахтах

29 июня 2023, 11:30
Фото: 1MI
Взрывотехники выехали на место крупного пожара в Ростовской области
В Ростовской области в четверг на место пожара в Шахтах выехали взрывотехники, сообщают СМИ.

Ранее в региональном УМЧС рассказали о загоревшейся на площади 250 квадратных метров квартире. Из-за этого пришлось провести эвакуацию дома, а ликвидацией огня занимаются более 50 специалистов.

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Между тем, Telegram-канал Don_Mash пишет, что владелец квартиры якобы стрелял с балкона, после чего поджог жилье и погиб. Но официальной информации об этом не было, она уточняется.

Теперь «КП-Ростов-на-Дону» написал, что на место выехали взрывотехники.

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