Юристы предлагают ограничить выдачу крупных кредитов лицам старше 45 лет в России

Частые случаи мошенничества при получении кредитов стали серьезной проблемой для россиян. Несмотря на то, что обязательства полностью ложатся на заемщика, даже если деньги использовались без его ведома, он все равно вынужден выполнять свои обязательства по договору.