Юристы предлагают ограничить выдачу крупных кредитов лицам старше 45 лет в России

Posted Сегодня, 15:08
Published Сегодня, 15:08
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
Российские юристы подчеркивают важность этой проблемы. Часто в таких ситуациях люди вынуждены брать несколько кредитов, и доказать свою невиновность становится очень сложно, как отмечает юрист Виктор Иванов.
В процессе судебных разбирательств юристы могут добиться снижения суммы задолженности, но это является сложным процессом. Люди, оказавшиеся в такой ситуации, зачастую идут на риск сами, а мошенники не оказывают на них никакого принуждения, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Юристы предлагают ужесточить контроль за выдачей кредитов, проверять информацию о потребителе, его доходах и целях займа. Процедура оформления кредита в России, как и в Европе, не является четко регламентированной, что оставляет пространство для действий мошенников безнаказанно.