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Posted Сегодня, 15:08

Published Сегодня, 15:08

Modified Сегодня, 15:09

Updated Сегодня, 15:09

Юристы предлагают ограничить выдачу крупных кредитов лицам старше 45 лет в России

29 июня 2023, 15:08
Частые случаи мошенничества при получении кредитов стали серьезной проблемой для россиян. Несмотря на то, что обязательства полностью ложатся на заемщика, даже если деньги использовались без его ведома, он все равно вынужден выполнять свои обязательства по договору.

Российские юристы подчеркивают важность этой проблемы. Часто в таких ситуациях люди вынуждены брать несколько кредитов, и доказать свою невиновность становится очень сложно, как отмечает юрист Виктор Иванов.

В процессе судебных разбирательств юристы могут добиться снижения суммы задолженности, но это является сложным процессом. Люди, оказавшиеся в такой ситуации, зачастую идут на риск сами, а мошенники не оказывают на них никакого принуждения, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Юристы предлагают ужесточить контроль за выдачей кредитов, проверять информацию о потребителе, его доходах и целях займа. Процедура оформления кредита в России, как и в Европе, не является четко регламентированной, что оставляет пространство для действий мошенников безнаказанно.

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