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Закрытый из-за СВО аэропорт Платов массово набирает персонал в Ростове-на-Дону

29 июня 2023, 08:09
Фото: 1MI
Закрытый аэропорт Платов массово набирает персонал в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону у аэропорта Платов, который в данный момент закрыт, есть сразу несколько активных вакансий, говорится на сайтах по поиску работы.

Напомним, что воздушная гавань не работает уже больше года и пока нет информации, когда ее откроют. Но, несмотря на это, продолжается набор персонала.

На данный момент доступны 18 вакансий, в том числе ищут водителя грузоподъемных машин. Сотруднику обещают платить 57 тысяч рублей.

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Также требуются врач, заместитель начальника аэродромной службы, специалист по подбору и обучению персонала и спасатель. Вместе с этим открыты вакансии повара и оператора грузового склада.

Ранее власти опровергли повышение зарплаты чиновникам в Ростовской области с 1 октября.

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