Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Напомним, что воздушная гавань не работает уже больше года и пока нет информации, когда ее откроют. Но, несмотря на это, продолжается набор персонала.
На данный момент доступны 18 вакансий, в том числе ищут водителя грузоподъемных машин. Сотруднику обещают платить 57 тысяч рублей.
Также требуются врач, заместитель начальника аэродромной службы, специалист по подбору и обучению персонала и спасатель. Вместе с этим открыты вакансии повара и оператора грузового склада.
Ранее власти опровергли повышение зарплаты чиновникам в Ростовской области с 1 октября.