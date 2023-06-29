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Жара с температурой 35 градусов накроет Ростов-на-Дону с 5 июля

29 июня 2023, 04:50
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону ожидается сильная жара в начале июля, сообщили в Гидрометцентре.

В четверг, 29 июня, пройдут дожди, а воздух прогреется до 29 градусов. Порывы ветра достигнут четырех метров в секунду.

В пятницу дожди не прекратятся, а температура может опуститься до 25 градусов. Ветер усилится до шести метров в секунду.

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На выходных в городе будет облачно, максимальная температура составит 29 градусов. В понедельник, 3 июля, температура поднимется до 31 градуса, в среду — до 35 градусов.

Согласно прогнозам синоптиков, в начале месяца осадков не ожидается.

Ранее несколько машин утонули в Ростове-на-Дону во время ливня 27 июня.

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