Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
Modified Сегодня, 04:54
Updated Сегодня, 04:54
В четверг, 29 июня, пройдут дожди, а воздух прогреется до 29 градусов. Порывы ветра достигнут четырех метров в секунду.
В пятницу дожди не прекратятся, а температура может опуститься до 25 градусов. Ветер усилится до шести метров в секунду.
На выходных в городе будет облачно, максимальная температура составит 29 градусов. В понедельник, 3 июля, температура поднимется до 31 градуса, в среду — до 35 градусов.
Согласно прогнозам синоптиков, в начале месяца осадков не ожидается.
Ранее несколько машин утонули в Ростове-на-Дону во время ливня 27 июня.