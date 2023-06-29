Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
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Updated Сегодня, 11:02
Ранее в региоальном УМЧС рассказали о возгорании квартиры в доме в Шахтах на проезде 2-й Квартал. Пламя успело охватить 250 квадратных метров площади.
Из-за этого пришлось эвакуировать 40 человек, медицинская помощь никому не потребовалась. К ликвидации огня привлекли более 50 специалистов.
Теперь Don_Mash написал о звуках, похожих на взрывы, но официальной информации об этом не поступало. Она сейчас уточняется.
«Там что-то взрывается до сих пор. Патроны, скорее всего, от пожара», — пишет канал со ссылкой на очевидца.
Ранее склад шин на площади 400 кв метров сгорел в Ростовской области 28 июня.