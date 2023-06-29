Жители Ростовской области могут через приложение звонить в контактный центр МТС Банка

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
Modified Сегодня, 06:41
Updated Сегодня, 06:41
Новый сервис имеет ряд преимуществ:
• Бесплатные звонки по Wi-Fi из любой точки мира;
• Расширенный перечень устройств для звонка — можно звонить даже с планшета;
• Мобильное приложение при звонке не закрывается, обеспечивая возможность непрерывного пользования услугами банка в дистанционном режиме параллельно со звонком, а при необходимости вести переписку в чате мобильного приложения.
Чтобы пользоваться коммуникационными сервисами мобильного банка, необязательно быть действующим клиентом МТС Банка — достаточно скачать мобильное приложение.
— Современные банковские сервисы стремительно цифровизируются и основные услуги клиенты привыкли получать, кликнув несколько кнопок на экране телефона в мобильном приложении. Однако многие вопросы решаются в разговоре с сотрудником Контактного центра и качественная консультация по-прежнему важна для пользователей, — поясняет директор по клиентскому опыту и сервису МТС Банка Анатолий Банцекин. — Новый функционал мобильного приложения позволит оставаться на связи с банком в любой точке мира и, используя привычный мобильный банк, звонить на Горячую линию.