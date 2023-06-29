Жители Ростовской области могут через приложение звонить в контактный центр МТС Банка

— Современные банковские сервисы стремительно цифровизируются и основные услуги клиенты привыкли получать, кликнув несколько кнопок на экране телефона в мобильном приложении. Однако многие вопросы решаются в разговоре с сотрудником Контактного центра и качественная консультация по-прежнему важна для пользователей, — поясняет директор по клиентскому опыту и сервису МТС Банка Анатолий Банцекин. — Новый функционал мобильного приложения позволит оставаться на связи с банком в любой точке мира и, используя привычный мобильный банк, звонить на Горячую линию.