rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:39

Published Сегодня, 06:39

Modified Сегодня, 06:41

Updated Сегодня, 06:41

Изображение материала

Жители Ростовской области могут через приложение звонить в контактный центр МТС Банка

29 июня 2023, 06:39
Фото: 1MI
Жители Ростовской области могут через приложение звонить в контактный центр МТС Банка
МТС Банк расширил коммуникационные сервисы своего мобильного банка: теперь жители Дона могут звонить в Контактный центр банка непосредственно из приложения — для этого достаточно иметь доступ к сети интернет, а сами звонки будут для пользователей бесплатными.

Новый сервис имеет ряд преимуществ:
• Бесплатные звонки по Wi-Fi из любой точки мира;
• Расширенный перечень устройств для звонка — можно звонить даже с планшета;
• Мобильное приложение при звонке не закрывается, обеспечивая возможность непрерывного пользования услугами банка в дистанционном режиме параллельно со звонком, а при необходимости вести переписку в чате мобильного приложения.

Чтобы пользоваться коммуникационными сервисами мобильного банка, необязательно быть действующим клиентом МТС Банка — достаточно скачать мобильное приложение.

— Современные банковские сервисы стремительно цифровизируются и основные услуги клиенты привыкли получать, кликнув несколько кнопок на экране телефона в мобильном приложении. Однако многие вопросы решаются в разговоре с сотрудником Контактного центра и качественная консультация по-прежнему важна для пользователей, — поясняет директор по клиентскому опыту и сервису МТС Банка Анатолий Банцекин. — Новый функционал мобильного приложения позволит оставаться на связи с банком в любой точке мира и, используя привычный мобильный банк, звонить на Горячую линию.

Подпишитесь
В Ростове области цыгане устроили массовую драку, а хирургов заменили роботом
Вчера, 16:25
Боец «Вагнера» рассказал, почему прибыл в Ростов и остался тут после 24 июня
Вчера, 17:10
WSJ пишет, что Пригожин хотел взять в плен Шойгу во время мятежа в Ростове
Вчера, 15:59
Донские пограничники заподозрили коллег из ДНР в «слабом контроле» за браконьерами
Вчера, 15:29
Стало известно, куда пропали дорогие модульные туалеты в Ростове
Вчера, 18:01
Космический спутник из Ростовской области подал первый сигнал из космоса
Вчера, 14:04