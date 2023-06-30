Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
В последнее время в городе участились ливни, которые топят дороги и сносят плохо закрепленные предметы. Сейчас в Ростове действует штормовое предупреждение из-за неблагоприятной погоды.
А ростовчане рассказали о последствиях прошедшего дождя, а именно о разрушившемся асфальте в Безымянном.
«После ливней развалился асфальт, и появилась брусчатка», — написал автор. Пользователи в комментариях сообщили, что раньше дороги делали лучше.
«Откапайте брусчатку, она еще сотню лет продержится в отличие от асфальта, изготовленного по современным нанотехнологиям», — заявили горожане.
«Ростов понял, что ему никто не поможет, поэтому решил сам восстанавливать свои дороги», — пошутили местные жители.
«Уличная магия», — прозвучало в комментариях.
Ранее асфальт провалился на мосту через реку Темерник в Ростове-на-Дону в июне.