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Асфальт развалился в переулке Безымянный в Ростове после ливней

30 июня 2023, 09:51
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону после прошедших ливней потрескался асфальт в переулке Безымянный, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте».

В последнее время в городе участились ливни, которые топят дороги и сносят плохо закрепленные предметы. Сейчас в Ростове действует штормовое предупреждение из-за неблагоприятной погоды.

А ростовчане рассказали о последствиях прошедшего дождя, а именно о разрушившемся асфальте в Безымянном.

«После ливней развалился асфальт, и появилась брусчатка», — написал автор. Пользователи в комментариях сообщили, что раньше дороги делали лучше.

Асфальт провалился на мосту через реку Темерник в Ростове-на-Дону в июне
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«Откапайте брусчатку, она еще сотню лет продержится в отличие от асфальта, изготовленного по современным нанотехнологиям», — заявили горожане.

«Ростов понял, что ему никто не поможет, поэтому решил сам восстанавливать свои дороги», — пошутили местные жители.

«Уличная магия», — прозвучало в комментариях.

Ранее асфальт провалился на мосту через реку Темерник в Ростове-на-Дону в июне.

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