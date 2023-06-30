Чем занять ребенка на каникулах в Ростовской области, чтобы он не сидел в интернете

«Учиться, конечно, нужно, как минимум, чтобы не забыть все пройденное за год. Но лучше в игровой форме и без какой-либо системы оценивания или материальных наград. Лучше договоритесь с ребенком о том, что если он будет в течении недели повторять таблицу умножения, вы организуете ему какую-нибудь поездку. Обменивайте знания на эмоции», — предлагает детский психолог.