Чем занять ребенка на каникулах в Ростовской области, чтобы он не сидел в интернете

Posted Сегодня, 19:45
Published Сегодня, 19:45
Modified Сегодня, 19:45
Updated Сегодня, 19:45
Семейный психолог Маргарита Титова советует не трогать ребенка первые две-три недели после окончания уроков.
«Можете разрешить ему ложиться на час — два позже обычно и просыпаться во сколько он захочет. Пусть вволю наиграется в компьютер, нагуляется. Вы заметите, когда он начнет скучать от такой летней рутины. Тогда спросите его, как бы он хотел провести лето», — советует эксперт.
По мнению Титовой, многие дети могут выразить желание научиться чему-то новому на каникулах, заняться спортом или посетить какое-то новое место.
Детский психолог предложила несколько бюджетных идей для досуга ребенка на каникулах:
9. Сходите на любое культурное мероприятие, которое интересно ребенком: выступление танцевального коллектива, концерт или выставка;
10. Сходите в поход, пусть небольшой, но самый настоящий. Отправьтесь в Ботанический сад или Щепкинский лес с рюкзаками на плечах, пледами для привала и домашним лимонадом в термосе;
11. Придумайте историю вместе с ребенком. Потом можете записать ее и нарисовать иллюстрацию или разыграть домашнюю театральную постановку;
12. Устройте домашний книжный клуб. Выделите один вечер в неделю, когда все члены семьи соберутся, чтобы по очереди вслух читать какую-нибудь книгу, можно из летнего списка литературы, а затем обсуждать ее;
13. Сводите ребенка в зоопарк;
14. Устройте с ребенком совместную фотосессию, предложите ему побыть в роли фотографа;
15. Снимите фильм о своей семье или о поездке.
Учебу отложить до сентября
На каникулах, убеждена психолог, не стоит грузить ребенка учебой, заставлять решать примеры и каждый день писать сочинения.
«Учиться, конечно, нужно, как минимум, чтобы не забыть все пройденное за год. Но лучше в игровой форме и без какой-либо системы оценивания или материальных наград. Лучше договоритесь с ребенком о том, что если он будет в течении недели повторять таблицу умножения, вы организуете ему какую-нибудь поездку. Обменивайте знания на эмоции», — предлагает детский психолог.
Летние путешествия, добавила владелица турфирмы в Ростове Амалия Илина, не обязательно должны быть долгими и затратными. В течении лета можно исследовать ростовскую область, выезжая в однодневные поездки в соседние города.
Она предложила посетить Азов, Таганрог, Новочеркасск, Старочеркасск.
«Это, наверное, самые атмосферные города у нас в области. В Азове очень понравится мальчишкам, которые любят слушать истории про битвы. А в Новочеркасске и Таганроге — девочкам, которые смогут там сделать много красивых фотографий, как будто они где-то в Европе», — рассказала туроператор.
По мнению Амалии Илиной, бюджет таких путешествий не превышает 2-3 тысяч рублей.
Учитель одной из ростовских школ Наталья Богданова посоветовала уделить внимание образованию ребенка на летних каникулах.
«Не нужно превращать каникулы в три месяца беготни по репетиторам. Просто сходите с ребенком в музей: пусть посмотрит на историю своими глазами. Можно провести с ним интересные химические опыты. В интернете очень много инструкций. Вместо чтения — посмотрите спектакль», — советует педагог.
Ошибки родителей
Некоторые родители предпочитают самостоятельно планировать каникулы своего ребенка. Однако важно это сделать правильно. Семейный психолог Маргарита Титова назвала несколько ошибок родителей по организации отдыха ребенка и объяснила, как их можно избежать.
«Самая главная ошибка — делать так, чтобы каждый час каникул ребенок проводил якобы с пользой: отправлять его в лагерь, записывать в миллион кружков и секций. Ребенок в таком ритме просто не успеет разгрузиться перед началом нового учебного года. К тому же, не всегда родители выбирают для своего ребенка то, что ему действительно интересно. Не превращайте каникулы в каторгу», — предостерегает психолог.
Маргарита Титова также призвала родителей воздержаться от того, чтобы на все лето предоставить ребенка самому себе. В этом случае, утверждает психолог, он проведет каникулы в телефоне и компьютере.
Ранее RostovGazeta писала о пяти интереснейших местах для летних путешествий в Ростовской области.