«Если человек обращался к услугам секс-работниц со своего номера телефона, это сразу видно. Более того, при помощи приложения, даже жена сможет элементарно узнать, что ее муж прибегал к услугам проституток. Ведь секс-работницы всегда записывают не только имя и статус, но и различные нюансы — чем запомнился этот мужчина при сексуальных утехах», — отмечает Лемман.