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«Черная метка»: психолог рассказала, как проститутки идентифицируют мужчин в Ростове

30 июня 2023, 16:11
Фото: 1MI
Психолог рассказала, как проститутки идентифицируют мужчин в Ростове

Проститутки стали блокировать ростовских мужчин из-за садизма и неадекватности

Когда мужчина, прибегнув к незаконным эскорт-услугам в Ростове, проявляет садистские наклонности, он оказывается в «черном списке» у проституток. Информация о нем содержит пометку — «блокировать», сообщила RostovGazeta психолог Ийя Лемман.

По словам психолога, в «черный список» Ростова попадают различного рода извращенцы, психически неуравновешенные и мужчины с садистскими наклонностями.

А также те, кто не брезгуют воровством. И, при удобном случае, могут стащить у жрицы любви все деньги и мобильный телефон.

Поэтому каждый раз, когда секс-работнице поступает предложение — девушка проверяет телефонный номер в существующем для этого приложении. Там содержится главная информация — как этот номер записан у других.

Выяснилось, что в "ВКонтакте" можно найти пользователя по номеру телефона
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«Если человек обращался к услугам секс-работниц со своего номера телефона, это сразу видно. Более того, при помощи приложения, даже жена сможет элементарно узнать, что ее муж прибегал к услугам проституток. Ведь секс-работницы всегда записывают не только имя и статус, но и различные нюансы — чем запомнился этот мужчина при сексуальных утехах», — отмечает Лемман.

Ранее RostovGazeta сообщала, как в торговом центре Ростове избили ребенка-инвалида.

Как избивали ребенка-инвалида в Ростове-на-Дону и что ждет нападавших
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