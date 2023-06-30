Posted Сегодня, 16:11
Published Сегодня, 16:11
Modified Сегодня, 16:11
Updated Сегодня, 16:11
По словам психолога, в «черный список» Ростова попадают различного рода извращенцы, психически неуравновешенные и мужчины с садистскими наклонностями.
А также те, кто не брезгуют воровством. И, при удобном случае, могут стащить у жрицы любви все деньги и мобильный телефон.
Поэтому каждый раз, когда секс-работнице поступает предложение — девушка проверяет телефонный номер в существующем для этого приложении. Там содержится главная информация — как этот номер записан у других.
«Если человек обращался к услугам секс-работниц со своего номера телефона, это сразу видно. Более того, при помощи приложения, даже жена сможет элементарно узнать, что ее муж прибегал к услугам проституток. Ведь секс-работницы всегда записывают не только имя и статус, но и различные нюансы — чем запомнился этот мужчина при сексуальных утехах», — отмечает Лемман.
Ранее RostovGazeta сообщала, как в торговом центре Ростове избили ребенка-инвалида.