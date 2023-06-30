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Десять человек в Ростове заподозрили в махинациях на один миллиард рублей

30 июня 2023, 07:25
Фото: Midjourney
В Ростове десять человек задержали по подозрению в отмывании денег
В Ростове десять человек задержали по подозрению в отмывании денег, сообщают Telegram-канал BAZA.

В Ростове четырех мужчин и шестерых женщин задержали по делу о финансовых махинациях. Следователи подозревают, что организованная группа орудовала 15 лет и за это время незаконно заработала более миллиарда рублей.

Baza пишет, что преступники специализировались на обналичивании и неправомерном обороте средств платежей. В деле упоминаются также 38 компаний, зарегистрированных на подставных лиц.

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Сейчас трое фигурантов процесса находятся под домашним арестом, остальным суд запретил определенные действия. Расследование продолжается.

Официальных подробностей о деле от МВД и ФСБ не поступало.

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