Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
В Ростове четырех мужчин и шестерых женщин задержали по делу о финансовых махинациях. Следователи подозревают, что организованная группа орудовала 15 лет и за это время незаконно заработала более миллиарда рублей.
Baza пишет, что преступники специализировались на обналичивании и неправомерном обороте средств платежей. В деле упоминаются также 38 компаний, зарегистрированных на подставных лиц.
Сейчас трое фигурантов процесса находятся под домашним арестом, остальным суд запретил определенные действия. Расследование продолжается.
Официальных подробностей о деле от МВД и ФСБ не поступало.
Ранее банду обнальщиков материнского капиталов судили в Ростове-на-Дону.