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Полина Евгеньевна Пригожина родилась 15 августа 1992 года в семье Евгения Викторовича и Любови Валентиновны Пригожиных. Позже у супругов появилось еще двое детей — сын Павел (1998) и дочь Вероника (2005).
Впервые о детях Евгения Пригожина общественность узнала в 2002 году, когда бизнесмен опубликовал детскую книжку сказок «Индрагузик», указав в числе авторов Павла и Полину Пригожиных. Издание было напечатано небольшим тиражом и предназначалось не для продажи, а на подарки. Сейчас книгу можно найти в Сети, и ее читательский рейтинг достаточно высок.
С одиннадцати лет Полина Евгеньевна Пригожина увлеклась верховой ездой. В 2004 году она приняла участие в соревнованиях по конкуру (преодоление препятствий) в Кубке юных лошадок Санкт-Петербурга, где заняла пятнадцатое место. Впоследствии Полина Евгеньевна получила звание кандидата в мастера спорта (КМС), систематически участвовала в конных турнирах и брала призы.
В сентябре 2014 года дочь Евгения Пригожина вышла замуж. Свадьба была обставлена с помпой: бракосочетание состоялось в Константиновском дворце под Санкт-Петербургом, а само торжество проходило в КП (коттеджном поселке) «Северный Версаль».
По информации из открытых источников, в 2012 году Полина Евгеньевна Пригожина стала владелицей конного клуба Polina Prigozhina sporthorses Management GmbH в немецком городе Винзене, который уже через 24 месяца прекратил свое существование. А затем Евгений Пригожин начал привлекать дочь к семейному бизнесу.
Мать Полины Пригожиной занимала кресло учредителя ООО «Кредо» — фирмы, специализирующуюся на управлении объектами жилой недвижимости. В 2017 году компания приобрела ряд жилых помещений в Доме Трезини, а также взяла под контроль общество с ограниченной ответственностью «Бар Сервис», владеющее 25% акций ООО «Музей шоколада», учредитель которого — также Любовь Пригожина.
В 2019 году мать полностью передала Полине Евгеньевне в собственность ООО «Кредо». Кроме того, Полина Пригожина имеет 10-процентную долю в ООО «Лахта Плаза», которому принадлежит комплекс бизнес-апартаментов вблизи Приморского шоссе в Северной столице страны.
И наконец, Полина Пригожина является единоличным акционером акционерного общества «Легион». Эта компания в 2019 году приобрела на аукционе дачу принца Ольденбургского в Северной столице, а также землю под особняком, заплатив за все сто тридцать пять миллионов рублей. А в позапрошлом году Главгосэкспертиза одобрила проект реставрации дачи под отель.
В первом квартале нынешнего года, как пишет онлайн-издание «Деловой Петербург» со ссылкой на консалтинговую компанию NF Group, средняя стоимость одного квадратного метра на Каменном острове (где находится дача) превысила один миллион рублей, что почти вдвое превышает цены на престижное жилье в городской черте.
В 2023 году Дом Трезини был передан в аренду на 49 лет ООО «Отель», в котором у Евгения Пригожина есть свой интерес. После этого его же медиахолдинг «Патриот» обнародовал свидетельство того, что ООО «Кредо» просило городские власти проконтролировать согласование документов для приспособления старинного особняка под гостиницу.
Как пишет издание RUS REPUBLIC со ссылкой на «Собеседник», совокупная прибыль компаний, подконтрольных Полине Евгеньевне Пригожиной, на сегодняшний день превышает сто пятьдесят миллионов рублей. Кроме того, у нее имеется также «Фонд сохранения наследия», который практически не приносит прибыли и, можно сказать, работает в убыток.
В 2022 году сам Евгений Пригожин, его мать Виолетта, жена Любовь и дочь Полина Евгеньевна попали под санкции Запада. Впоследствии Виолетте Пригожиной удалось оспорить этот факт в Европейском суде, благодаря чему все ограничения с нее были сняты.
В свете недавних событий, связанных с вооруженным мятежом, инициированным основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным в ночь на 24 июня, многие средства массовой информации выдвигают предположения, что причины, толкнувшие бизнесмена на подобный шаг, не политические, а личные, связанные с его дочерью Полиной Евгеньевной.
Во многом этому способствовали высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова, опубликованные в его Telegram-канале. По мнению политика, толчком для выступления Пригожина и его бойцов на Москву стала обида бизнесмена на то, что петербургские власти отказали его дочери Полине в предоставлении земельного участка.
«Я разговаривал с Пригожиным, убеждал его оставить бизнес-амбиции и не смешивать их с делами государственной важности. Думал, что он услышал меня, а оказывается, эта злоба в нём всё это время только росла. Цепочка неудачных сделок в предпринимательстве вызвала у бизнесмена затаенную и продолжительную обиду, достигшую пика, когда власти Санкт-Петербурга не предоставили его дочери желаемый земельный участок. Заносчивость одного человека могла привести к таким опасным последствиям и втянуть в конфликт большое количество людей», — заявил глава Чечни.
Кадыров подчеркнул, что разочарован в «некоторых людях», которым, как он полагал, «можно верить» — как «патриотам до мозга костей», беззаветно любящим свою Родину, тогда как «ради личных амбиций, выгоды и из-за надменности люди могут наплевать на привязанность и любовь к Отчизне».
Он также призвал участвовавших в мятеже бойцов ЧВК «Вагнер» подумать о своих близких, а также о том, что «подобные действия могут привести к плачевным результатам».
24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с президентом России Владимиром Путиным провел переговоры с Евгением Пригожиным. В итоге стороны пришли к соглашению о недопустимости кровавой бойни на территории РФ.
В процессе диалога Пригожину был предложен приемлемый для всех вариант разрешения ситуации с гарантиями безопасности для его бойцов. А 26 июня Путин в своем обращении к россиянам заявил, что вагнеровцы могут уйти в Белоруссию или заключить контракт с Министерством обороны РФ.