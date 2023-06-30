И наконец, Полина Пригожина является единоличным акционером акционерного общества «Легион». Эта компания в 2019 году приобрела на аукционе дачу принца Ольденбургского в Северной столице, а также землю под особняком, заплатив за все сто тридцать пять миллионов рублей. А в позапрошлом году Главгосэкспертиза одобрила проект реставрации дачи под отель.