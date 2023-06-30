Донские власти выделили на проект капремонта дороги до границы с ДНР 48 млн рублей

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В четверг, 29 июня, Минтранспорта Ростовской области объявил о поиске подрядчика, который подготовит проектную документацию для капитального ремонта дороги «Матвеев Курган –село Авило-Успенка — граница с ДНР». Максимальную стоимость работ оценили в 48,83 миллиона рублей.
За эти деньги необходимо провести инженерные изыскания, изучить окружающую среду и состояние инженерных коммуникаций в зоне ремонта, разработать меры по защите окружающей среды, а также учесть в проекте увеличение количества полос с двух до четырех на всем участке дороги, включая мост через балку Камышеваху и мост через реку Миус.
Работы необходимо закончить до 16 декабря 2024 года, заявки от участников конкурса будут принимать до 17 июля.
Ранее из-за ремонта дорог ввели ограничения движения у КПП «Гуково».