Донские власти выделили на проект капремонта дороги до границы с ДНР 48 млн рублей

За эти деньги необходимо провести инженерные изыскания, изучить окружающую среду и состояние инженерных коммуникаций в зоне ремонта, разработать меры по защите окружающей среды, а также учесть в проекте увеличение количества полос с двух до четырех на всем участке дороги, включая мост через балку Камышеваху и мост через реку Миус.