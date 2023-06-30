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Posted Сегодня, 09:02

Published Сегодня, 09:02

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В Ростове закроют перекресток с ямой на Варфоломеева, в которой чуть не утонули люди

30 июня 2023, 09:02
Фото: rostovgazeta.ru
Движение перекроют на Ворошиловском в Ростове-на-Дону с 30 июня

Движение перекроют на Ворошиловском в Ростове-на-Дону с 30 июня

В Ростове-на-Дону вечером в пятницу, 30 июня, ограничат движение в центральной части города, сообщили в городской администрации.

С 20 часов пятницы до 20.00 субботы будут проводить аварийные работы на подземных инженерных коммуникациях. В результате ограничат движение на пересечении Варфоломеева и Ворошиловского.

Водителей попросили искать объездные пути во время построения маршрутов. Проехать можно будет по соседним улицам.

Движение транспорта ограничат на Менжинского в Ростове до сентября
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Ранее появилась информация, что на улице Менжинского в Ростове ограничат движение транспорта с 1 августа. Причиной станут ремонтные работы.

До этого сообщалось, что в Ростове с 1 июля до 31 октября ограничат движение у РГУПС.

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