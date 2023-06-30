Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
С 20 часов пятницы до 20.00 субботы будут проводить аварийные работы на подземных инженерных коммуникациях. В результате ограничат движение на пересечении Варфоломеева и Ворошиловского.
Водителей попросили искать объездные пути во время построения маршрутов. Проехать можно будет по соседним улицам.
Ранее появилась информация, что на улице Менжинского в Ростове ограничат движение транспорта с 1 августа. Причиной станут ремонтные работы.
До этого сообщалось, что в Ростове с 1 июля до 31 октября ограничат движение у РГУПС.