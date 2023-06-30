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Posted Сегодня, 13:20

Published Сегодня, 13:20

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Updated Сегодня, 13:22

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Фура в Ростове-на-Дону протаранила ограждение у военного клинического госпиталя ЮВО

30 июня 2023, 13:20
В Ростове-на-Дону водитель грузовика врезался в ограждение рядом с медицинским учреждением, сообщили очевидцы.

Они рассказали Don24, что авария произошла возле военного клинического госпиталя Южного военного округа. Это привело к тому, что грузовик перекрыл одну из полос для движения на улице Дачной.

Потерявшая в ДТП ногу пенсионерка из Ростова не может добиться выплаты от перевозчика
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Информации о пострадавших не поступало, официальные комментариев по поводу ДТП пока не было.

Ранее стало известно, что потерявшая в ДТП ногу пенсионерка из Ростова не может добиться выплаты от перевозчика. Материал RostovGazeta на эту тему можно прочитать по ссылке.

До этого электросамокатчик сбил двухлетнюю девочку в Аксае и скрылся с места ДТП.

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