Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
Они рассказали Don24, что авария произошла возле военного клинического госпиталя Южного военного округа. Это привело к тому, что грузовик перекрыл одну из полос для движения на улице Дачной.
Информации о пострадавших не поступало, официальные комментариев по поводу ДТП пока не было.
Ранее стало известно, что потерявшая в ДТП ногу пенсионерка из Ростова не может добиться выплаты от перевозчика. Материал RostovGazeta на эту тему можно прочитать по ссылке.
До этого электросамокатчик сбил двухлетнюю девочку в Аксае и скрылся с места ДТП.