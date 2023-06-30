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Published Сегодня, 08:59

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Updated Сегодня, 09:02

Глава МИД РФ Лавров: Россия не видит смысла в продлении зерновой сделки

30 июня 2023, 08:59
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ, заявил, что Россия не видит никаких аргументов в пользу продления сделки по зерну. По его словам, черноморская инициатива в отношении украинского зерна уже давно стала исключительно коммерческой.

Лавров также отметил, что, если сделка будет прекращена, Россия будет продолжать поставлять зерно в самые бедные страны за свой счет. При этом он подчеркнул, что РФ не испытывает проблем с экспортом удобрений и продовольствия, несмотря на ограничения со стороны Запада. Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на ТАСС.

Министр посоветовал США и их союзникам не беспокоиться о интересах России. Он подчеркнул, что страна всегда успешно выходит из трудностей и становится еще сильнее.

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