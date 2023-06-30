Глава МИД РФ Лавров: Россия не видит смысла в продлении зерновой сделки

Лавров также отметил, что, если сделка будет прекращена, Россия будет продолжать поставлять зерно в самые бедные страны за свой счет. При этом он подчеркнул, что РФ не испытывает проблем с экспортом удобрений и продовольствия, несмотря на ограничения со стороны Запада. Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на ТАСС.