Глава МИД РФ Лавров: Россия не видит смысла в продлении зерновой сделки

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
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Updated Сегодня, 09:02
Лавров также отметил, что, если сделка будет прекращена, Россия будет продолжать поставлять зерно в самые бедные страны за свой счет. При этом он подчеркнул, что РФ не испытывает проблем с экспортом удобрений и продовольствия, несмотря на ограничения со стороны Запада. Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на ТАСС.
Министр посоветовал США и их союзникам не беспокоиться о интересах России. Он подчеркнул, что страна всегда успешно выходит из трудностей и становится еще сильнее.