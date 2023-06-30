Губернатор Голубев объяснил, почему «Вагнер» так быстро вошел и занял Ростов

Несмотря на то, что с военного мятежа в Ростове прошло уже около недели — он остается одной из самых обсуждаемых тем в регионе. Губернатор Ростовской области Василий Голубев ответил на вопросы журналистов портала «Ъ», объяснив, как именно бойцам ЧВК «Вагнер» удалось проникнуть в Ростов и легко занять его.