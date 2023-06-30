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Губернатор Голубев объяснил, почему «Вагнер» так быстро вошел и занял Ростов

30 июня 2023, 15:28
Фото: rostovgazeta.ru
Губернатор Голубев объяснил, почему «Вагнер» так быстро вошел и занял Ростов
Губернатор Ростовской области Василий Голубев объяснил, каким образом ЧВК «Вагнер» удалось легко войти в город и занять штаб ЮВО, об этом рассказали донские СМИ.

Несмотря на то, что с военного мятежа в Ростове прошло уже около недели — он остается одной из самых обсуждаемых тем в регионе. Губернатор Ростовской области Василий Голубев ответил на вопросы журналистов портала «Ъ», объяснив, как именно бойцам ЧВК «Вагнер» удалось проникнуть в Ростов и легко занять его.

По словам губернатора, первые сообщения о движении колонны ЧВК «Вагнер» он стал получать где-то с 20.00 мск 23 июня.

Губернатор Голубев рассказал, как люди пытались не пустить ЧВК «Вагнер» в Ростов
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«Они[прим. редакции — ЧВК „Вагнер“] вышли на М-4. И, может быть, чуть-чуть прошли. Я за полчаса собрал всех, раздал задачи заместителям по вопросам обеспечения жизнедеятельности города», — рассказал Василий Голубев, объяснив, что на момент координации действий бойцы были далеко от города.

По словам Василия Голубева, гражданские пытались предотвратить движение «Вагнера» к южной столице, жертвуя водовозками, тракторами и бульдозерами, однако вся эта техника не могла быть серьезным препятствием для танков и другой тяжелой техники.

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