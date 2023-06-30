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Губернатор Голубев рассказал, как люди пытались не пустить ЧВК «Вагнер» в Ростов

30 июня 2023, 07:23
Фото: Алина Заярная / rostovgazeta.ru
Губернатор Голубев рассказал, как люди пытались не пустить ЧВК «Вагнер» в Ростов
В Ростовской области гражданские лица предпринимали попытки не допустить продвижения колонны ЧВК «Вагнер» во время мятежа, сообщил губернатор Василий Голубев.

Он рассказал «Коммерсанту», что люди сталкивали водовозки, тракторы на пути движения и бульдозеры. Однако, по его словам, танки и тяжелая техника все это легко сметала.

У Голубева поинтересовались, можно ли было остановить бойцов ЧВК. Он ответил, что этот вопрос лучше задать военным.

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Напомним, что бойцы «Вагнера» дошли до Ростова и покинули город после проведенных переговоров.

Ранее в Ростове рассказали, сколько оружия сдали бойцы ЧВК «Вагнер» после мятежа.

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