Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
Он рассказал «Коммерсанту», что люди сталкивали водовозки, тракторы на пути движения и бульдозеры. Однако, по его словам, танки и тяжелая техника все это легко сметала.
У Голубева поинтересовались, можно ли было остановить бойцов ЧВК. Он ответил, что этот вопрос лучше задать военным.
Напомним, что бойцы «Вагнера» дошли до Ростова и покинули город после проведенных переговоров.
Ранее в Ростове рассказали, сколько оружия сдали бойцы ЧВК «Вагнер» после мятежа.