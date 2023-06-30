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Губернатор Голубев заявил, что «Вагнер» подстроил теплую встречу жителей в Ростове

30 июня 2023, 06:47
Фото: Алина Заярная / rostovgazeta.ru
Губернатор Голубев заявил, что «Вагнер» подстроил теплую встречу жителей в Ростове

Губернатор Голубев назвал инсинуациями сообщения о поддержке ростовчанами ЧВК Вагнер

В Ростове-на-Дону бойцы ЧВК «Вагнер» подстроили то, что их тепло встречили местные жители, сообщил губернатор Василий Голубев.

Напомним, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прибыл с бойцами и военной техникой в Ростов. Власти призывали людей не выходить на улицы, но некоторые гуляли рядом с танками, фотографировались и публиковали в Интернете снимки.

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Теперь губернатор Василий Голубев рассказал «Коммерсанту», что это были инсинуации со стороны «Вагнера». По его словам, некоторые представители ЧВК ходили в гражданской одежде по городу.

«Они были в городе, в том числе, насколько мне известно, не все одетыми в военную форму. Поэтому эти флаги, обнимашки тоже… Это осознанная история», — пишет издание со ссылкой на слова губернатор.

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