Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
Modified Сегодня, 09:00
Updated Сегодня, 09:00
Напомним, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прибыл с бойцами и военной техникой в Ростов. Власти призывали людей не выходить на улицы, но некоторые гуляли рядом с танками, фотографировались и публиковали в Интернете снимки.
Теперь губернатор Василий Голубев рассказал «Коммерсанту», что это были инсинуации со стороны «Вагнера». По его словам, некоторые представители ЧВК ходили в гражданской одежде по городу.
«Они были в городе, в том числе, насколько мне известно, не все одетыми в военную форму. Поэтому эти флаги, обнимашки тоже… Это осознанная история», — пишет издание со ссылкой на слова губернатор.