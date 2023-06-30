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Posted Сегодня, 17:01

Published Сегодня, 17:01

Modified Сегодня, 17:03

Updated Сегодня, 17:03

Губернатор Ярославской области объявил о введении в школах уроков по игре в шахматы

30 июня 2023, 17:01
С 1 сентября в школах и колледжах Ярославской области начнут проводить уроки по шахматам. Новость о таких занятиях была опубликована губернатором Михаилом Евраевым в его Telegram-канале.

По словам губернатора, на данный момент уже 50 школ региона проводят подобные уроки. С начала нового учебного года они будут запущены во всех общеобразовательных школах для учеников начальной школы, пишет 360tv.ru. Евраев отметил, что игра в шахматы положительно влияет на развитие детей, способствуя развитию логического мышления, аналитических и творческих способностей.

Губернатор указал на важность создания необходимых условий для детей. Игровые наборы будут доступны в коридорах и классах. В сельских школах и малых городах «Точки роста» станут площадками для занятий шахматами.

Евраев также сообщил о возможности для детей посещать мастер-классы по шахматам для более глубокого изучения игры. Для ребят будут организованы различные соревнования и турниры.

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