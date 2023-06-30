Губернатор Ярославской области объявил о введении в школах уроков по игре в шахматы

Posted Сегодня, 17:01
Published Сегодня, 17:01
Modified Сегодня, 17:03
Updated Сегодня, 17:03
По словам губернатора, на данный момент уже 50 школ региона проводят подобные уроки. С начала нового учебного года они будут запущены во всех общеобразовательных школах для учеников начальной школы, пишет 360tv.ru. Евраев отметил, что игра в шахматы положительно влияет на развитие детей, способствуя развитию логического мышления, аналитических и творческих способностей.
Губернатор указал на важность создания необходимых условий для детей. Игровые наборы будут доступны в коридорах и классах. В сельских школах и малых городах «Точки роста» станут площадками для занятий шахматами.
Евраев также сообщил о возможности для детей посещать мастер-классы по шахматам для более глубокого изучения игры. Для ребят будут организованы различные соревнования и турниры.