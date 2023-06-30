Губернатор Ярославской области объявил о введении в школах уроков по игре в шахматы

По словам губернатора, на данный момент уже 50 школ региона проводят подобные уроки. С начала нового учебного года они будут запущены во всех общеобразовательных школах для учеников начальной школы, пишет 360tv.ru. Евраев отметил, что игра в шахматы положительно влияет на развитие детей, способствуя развитию логического мышления, аналитических и творческих способностей.