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Инвестиционные идеи аналитиков ПСБ признаны самыми доходными

30 июня 2023, 14:26
Фото: ПСБ
В конкурсе самых доходных инвестиционных идей, организованном Московской биржей и сервисом «ИнвестИдеи», первое место заняла команда Центра аналитики и экспертизы ПСБ.

Портфель, сформированный по инвестиционным идеям аналитиков ПСБ, продемонстрировал наивысшую доходность — 23% среди портфелей других участников конкурса, что почти на 5 процентных пунктов опережает доходность портфеля ближайшего конкурента конкурса.

Чтобы определить победителя конкурса «Опционы на миллион» в номинации «Профессиональные аналитики», организаторы конкурса тщательно отслеживали инвестиционные идеи, размещенные в открытом доступе: официальных телеграм-каналах аналитических центров крупнейших банков, брокеров и управляющих компаний, а также частных аналитиков, формируя из них инвестиционные портфели. Доходность портфеля рассматривалась в рамках конкретного периода — с 15 декабря 2022 года по 16 июня 2023 года. На конкурс были допущены только те инвестиционные идеи, на которые Московской биржей были выпущены опционы, причем таких идей в портфеле для включения в конкурс должно было быть не менее пяти.


— 23% доходности за шесть месяцев в непростое время на рынках — это отличный результат, который свидетельствует о высоком уровне профессионализма команды аналитического центра ПСБ. Эта победа подтверждает глубокую экспертизу в области финансовых рынков, которая лежит в основе наших продуктов, — прокомментировал руководитель Центра аналитики и экспертизы ПСБ Николай Кащеев.

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