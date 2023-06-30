Инвестиционные идеи аналитиков ПСБ признаны самыми доходными

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
Портфель, сформированный по инвестиционным идеям аналитиков ПСБ, продемонстрировал наивысшую доходность — 23% среди портфелей других участников конкурса, что почти на 5 процентных пунктов опережает доходность портфеля ближайшего конкурента конкурса.
Чтобы определить победителя конкурса «Опционы на миллион» в номинации «Профессиональные аналитики», организаторы конкурса тщательно отслеживали инвестиционные идеи, размещенные в открытом доступе: официальных телеграм-каналах аналитических центров крупнейших банков, брокеров и управляющих компаний, а также частных аналитиков, формируя из них инвестиционные портфели. Доходность портфеля рассматривалась в рамках конкретного периода — с 15 декабря 2022 года по 16 июня 2023 года. На конкурс были допущены только те инвестиционные идеи, на которые Московской биржей были выпущены опционы, причем таких идей в портфеле для включения в конкурс должно было быть не менее пяти.
— 23% доходности за шесть месяцев в непростое время на рынках — это отличный результат, который свидетельствует о высоком уровне профессионализма команды аналитического центра ПСБ. Эта победа подтверждает глубокую экспертизу в области финансовых рынков, которая лежит в основе наших продуктов, — прокомментировал руководитель Центра аналитики и экспертизы ПСБ Николай Кащеев.