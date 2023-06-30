Инвестиционные идеи аналитиков ПСБ признаны самыми доходными

Чтобы определить победителя конкурса «Опционы на миллион» в номинации «Профессиональные аналитики», организаторы конкурса тщательно отслеживали инвестиционные идеи, размещенные в открытом доступе: официальных телеграм-каналах аналитических центров крупнейших банков, брокеров и управляющих компаний, а также частных аналитиков, формируя из них инвестиционные портфели. Доходность портфеля рассматривалась в рамках конкретного периода — с 15 декабря 2022 года по 16 июня 2023 года. На конкурс были допущены только те инвестиционные идеи, на которые Московской биржей были выпущены опционы, причем таких идей в портфеле для включения в конкурс должно было быть не менее пяти.