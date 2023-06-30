Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
Курс евро в Ростове сейчас находится от метке в 95 рублей. Такие высокие курсы оказались впервые с конца марта 2022 года.
В Сбербанке на 30 июня курс доллара — 85,40 рубля для продажи клиентами и 91,2 рубля — на покупку. Евро — 92,41 и 96,62 рубля, соответственно. Такие показатели установили для операций в онлайне, в офисах они могут быть другие.
В «Совкомбанке» купить доллары можно по 88,95 рубля, продать — 85,95 рубля. В «Фора-Банке» один доллар стоит 89,8 рубля, продать его можно за 85,80 рубля. В других банках доллар стоит:
Ранее экономист Анастасия Миронова рассказывала, что может дорожать в Ростове из-за роста курса доллара и евро. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.