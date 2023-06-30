В Сбербанке на 30 июня курс доллара — 85,40 рубля для продажи клиентами и 91,2 рубля — на покупку. Евро — 92,41 и 96,62 рубля, соответственно. Такие показатели установили для операций в онлайне, в офисах они могут быть другие.