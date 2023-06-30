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Какой курс доллара в Ростове-на-Дону на 30 июня 2023 года

30 июня 2023, 09:04
Фото: rostovgazeta.ru
Какой курс доллара в Ростове-на-Дону на 30 июня 2023 года
В Ростове-на-Дону курс доллара в пятницу, 30 июня, составляет 87,03 рубля, следует из данных Центробанка.

Курс евро в Ростове сейчас находится от метке в 95 рублей. Такие высокие курсы оказались впервые с конца марта 2022 года.

Курсы валют в банках Ростова

В Сбербанке на 30 июня курс доллара — 85,40 рубля для продажи клиентами и 91,2 рубля — на покупку. Евро — 92,41 и 96,62 рубля, соответственно. Такие показатели установили для операций в онлайне, в офисах они могут быть другие.

Экономист посчитал, что подорожает в Ростове из-за роста курса доллара и евро
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В «Совкомбанке» купить доллары можно по 88,95 рубля, продать — 85,95 рубля. В «Фора-Банке» один доллар стоит 89,8 рубля, продать его можно за 85,80 рубля. В других банках доллар стоит:

  1. РостФинанс — 88,20;
  2. Банк Синара — 88,71;
  3. Банк «Открытие» — 88,5;
  4. Цифра банк — 88,60.

Ранее экономист Анастасия Миронова рассказывала, что может дорожать в Ростове из-за роста курса доллара и евро. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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