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Кандидатуру Долматова согласовали на пост замглавы Таганрога после громкого сканадала

30 июня 2023, 13:24
Фото: 1MI
Кандидатуру Долматова согласовали на пост замглавы Таганрога после громкого сканадала
В Думе Таганрога на прошедшем заседании согласовали кандидатуры двух человек на посты заместителей администрации города, говорится на сайте Думы.

Речь идет о кандидатуре Светланы Камбуловой на пост первого замглавы администрации и Егора Долматова на должность заместителя главы. Это необходимая процедура, прописанная в уставе города.

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Камбулова родилась в 1972 году и у нее есть опыт управленческой деятельности. Она ранее работала в администрациях Белокалитвинского района и Ростова-на-Дону, она также имеет стаж работы в мэрии Таганрога.

Что касается Долматова, то он был главой администрации Пролетарского района Ростова, а после перешел в Таганрог и стал участником громкого скандала. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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