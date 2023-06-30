Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
Речь идет о кандидатуре Светланы Камбуловой на пост первого замглавы администрации и Егора Долматова на должность заместителя главы. Это необходимая процедура, прописанная в уставе города.
Камбулова родилась в 1972 году и у нее есть опыт управленческой деятельности. Она ранее работала в администрациях Белокалитвинского района и Ростова-на-Дону, она также имеет стаж работы в мэрии Таганрога.
Что касается Долматова, то он был главой администрации Пролетарского района Ростова, а после перешел в Таганрог и стал участником громкого скандала. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.