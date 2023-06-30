Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
Напомним, что Зюзина приговорил к восьми годам заключения за взятку от компании застройщика, которая намеревалась получить его покровительство за 2,5 миллиона рублей. Изначально бывшего сити-менеджера приговорили к штрафу, но после назначили реальный срок.
Тогда Зюзин передал жалобу в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции, но ему отказали. Сейчас стало известно, что заявление осужденного все же рассмотрят.
«Защитник устранил все нарушения и Четвертый кассационный суд принял дело к производству. Но судья по делу еще не назначен. При этом у Зюзина все так же два адвоката — Людмила Лысенко и Владимир Капустин», — пишет Donday.