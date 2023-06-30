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Кассационный суд рассмотрит жалобу осужденного экс-главы Новочеркасска Зюзина

30 июня 2023, 10:48
Фото: 1MI
Кассационный суд рассмотрит жалобу осужденного экс-главы Новочеркасска Зюзина
Бывший глава администрации Новочеркасска Игорь Зюзин пытается обжаловать свой приговор, дело рассмотрит Четвертый Кассационный суд.

Напомним, что Зюзина приговорил к восьми годам заключения за взятку от компании застройщика, которая намеревалась получить его покровительство за 2,5 миллиона рублей. Изначально бывшего сити-менеджера приговорили к штрафу, но после назначили реальный срок.

Осужденный на восемь лет экс-глава Новочеркасска Зюзин пытается обжаловать приговор
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Тогда Зюзин передал жалобу в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции, но ему отказали. Сейчас стало известно, что заявление осужденного все же рассмотрят.

«Защитник устранил все нарушения и Четвертый кассационный суд принял дело к производству. Но судья по делу еще не назначен. При этом у Зюзина все так же два адвоката — Людмила Лысенко и Владимир Капустин», — пишет Donday.

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